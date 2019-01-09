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  الأحد 1 محرم 1441

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النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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تقارير

الخلفية التاريخية للنزاعات فی جنوب اليمن؛ لماذا تصر أبو ظبي على إنفصال جنوب اليمن؟

الأحد 1 محرم 1441
 
 
 
 
 
الخلفية التاريخية للنزاعات فی جنوب اليمن؛ لماذا تصر أبو ظبي على إنفصال جنوب اليمن؟

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المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يتوعّد بالردّ على "طيش هادي وحكومته"

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الوقت- خلال الأسابيع الأخيرة، حدثت العديد من الاشتباكات العنيفة بين القوات الموالية للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" والقوات التابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" في جنوب اليمن وهنا يمكن القول بأن هذه الاشتباكات جاءت عقب الحادثة التي وقعت في معسكر "الجلاء" في عدن. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي كانت خلال الفترة الماضية تسيطر على عدد من المناطق مثل "عدن" و"لحج" و"الضالع"، بعدما تمكنت من طرد القوات الموالية للرئيس المستقيل "منصور هادي". ولكن في المناطق الشمالية والشرقية، مثل محافظتي "شبوة" و"أبين"، بما في ذلك مدينة "عتق" عاصمة محافظة "شبوة"، تمكنت القوات الموالية للرئيس المستقيل "منصور هادي" السيطرة عليها وطرد خصومهم منها. ولفتت تلك المصادر الاخبارية إلى أن المناطق الواقعة خارج سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" في اليمن، أصبحت في وقتنا الحالي مناطق تتنافس عليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لبسط نفوذهم فيها، ويبدو أن "أبو ظبي" تتمتع بنفوذ أكبر في المناطق الجنوبية مثل عدن وأبين، بينما تتمتع الرياض بنفوذ كبير في المناطق الشمالية مثل مأرب وحضرموت.

قوات المجلس الانتقالي وعلم الإمارات يرفرف فوق رؤوسهم

الخلفية التاريخية للأزمة والحقد القديم في الجنوب ضد الرئيس المستقيل "منصور هادي"

قبل الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، كان لكلا النظامين حزب حاكم فتأسس حزب المؤتمر الشعبي العام عام 1982في شمال اليمن وكان الحزب الاشتراكي الجنوبي الحزب الحاكم بجنوب اليمن وكانت الوحدة هدفاً لكلا النظامين في الشمال والجنوب منذ ستينيات القرن العشرين ولكن إختلاف النظام السياسي والإقتصادي كان عاملا معرقلاً وكانت هناك عوامل أخرى مثل التدخلات الخارجية ولكن التغييرات الداخلية والخارجية الطارئة ساعدت على قيام الوحدة اليمنية ولقد تم إعلان الوحدة رسميا في 22 عام 1990 وإعتبار "علي عبدالله صالح" رئيسا للبلاد و"علي سالم البيض" نائب لرئيس الجمهورية اليمنية.

"علي عبدالله صالح" على يمين الصورة و"علي سالم البيض" على يسار الصورة أثناء اعلان الوحدة اليمنية

وفي عام 1994، اعلن "علي سالم البيض" عن الانفصال وجرت في تلك الفترة حرب بين شمال اليمن وجنوبه. والنقطة المهمة هنا هي أن "منصور هادي" كان قائد لقاعدة "العند" الاستراتيجية الواقعة في محافظة "لحج" الجنوبية وفي ذلك الوقت كان تعاون "منصور هادي" مع القوات الشمالية، أحد الأسباب الرئيسية لسقوط عدن وهزيمة المطالبين بانفصال الجنوب. ولهذا السبب، لم يرحب اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"منصور هادي"، منذ بداية الأزمة في اليمن. يذكر أن قاعدة "العند" الاستراتيجية هي التي تم استهدافها بطائرة مسيرة قبل عدة أسابيع مما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود الموالين لتحالف العدوان السعودي الاماراتي

شعار المجلس الانتقالي الجنوبي

التركيبة الحالية لأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي

إن غالبية أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الحالي هم أولئك الذين قاتلوا في صفوف الانفصاليين في الحرب الأهلية التي وقعت عام 1994 والشخصية البارزة في هذا المجلس هو "عيدروس الزبيدي" الذي حُكم عليه بالإعدام أثناء فترة حكم الرئيس السابق "علي عبد الله صالح".

يذكر أن "الزبيدي" شارك في الاشتباكات العسكرية التي دارت في محافظة "الضالع" في عامي 2013 و2014 ضد قوات الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، ثم في سنة 2015 لعب "الزبيدي" دورًا مهمًا في إعادة السيطرة على عدن وغيرها من المناطق الجنوبية وطرد القوات الشمالية منها، وبهذا اصبح واحداً من أهم الحلفاء اليمنيين الجنوبيين لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية. وخلال السنوات الماضية قامت الامارات العربية المتحدة بدعم "الزبيدي" بالمال والسلاح وذلك من أجل الانقلاب على تحالف العدوان السعودي وفرض سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على كافة المناطق الجنوبية والمناداة إلى الانفصال.

عيدروس الزبيدي

التطورات الاخيرة في عدن

كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن قوات الرئيس المستقيل "منصور هادي" الموالية لتحالف العدوان السعودي، شنت الاسبوع الماضي هجمات عسكرية واسعة على عدد من المناطق الجنوبية التي سيطرة عليها في وقت سابق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتمكنت قوات "منصور هادي" من الوصول إلى وسط مدينة عدن، والسيطرة على مطار عدن الدولي ولفتت تلك المصادر بأن قوات "منصور هادي" كانت على وشك بسط سيطرتها على كافة المناطق الجنوبية، إلا أن الطائرات الحربية الاماراتية قامت بقصف تلك القوات، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من هذه القوات الموالية لـ"منصور هادي"، الامر الذي تسبب في تراجعهم إلى محافظتي شبوة ومأرب.

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كلمات مفتاحية :

هجمات انفصال مجلس انتقالي جنوبي وحدة يمنية عيدروس الزبيدي اشتباكات

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