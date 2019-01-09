الرئيس التركي يهدد بإقامة المنطقة الآمنة بصورة أحادية!

الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، أن القوات التركية ستنفذ عمليتها العسكرية اذا لم تتمكن من السيطرة على المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا في غضون أسابيع.

وفي تصريحات صحفية له لإحدى الصحف التركية، قال أردوغان: "صبرنا بدأ ينفد حيال تأسيس المنطقة الآمنة شرقي الفرات وعلى طول حدودنا". وأضاف: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لازمة لتأسيس المنطقة الآمنة خلال ثلاث أسابيع سنقوم بذلك بمفردنا".

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وتابع: "إذا لم نبدأ بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعليا بجنودنا وشروطنا في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك".

وأوضح الرئيس التركي بأن "المشكلة في المنطقة ليست في تنظيم داعش، بل هي حرب مصالح لقوى عدة فلا يحاول أحد التذرع بهذا التنظيم لتمرير مشاريعه".

وفيما يتعلق بصفقة الطائرات مع أمريكا، قال أردوغان: "واشنطن لا تسلمنا مقاتلات إف-35، ومن المؤكد أننا لن نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي إزاء ما سيحلّ بنا". وقال: "إذا تحوّلت منظومة باتريوت الأمريكية إلى أداة ضغط علينا فلن نتردد بالتوجه إلى المنظومات الدفاعية الأخرى".