لجنة الهيئة الانتخابية التونسية تعلن القائمة النهائية الرسمية للمرشحين للرئاسة

الوقت- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم الأحد، القائمة النهائية الرسمية للمرشحين المقبولين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 15 أيلول / سبتمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحافي لرئيس الهيئة نبيل بافون، فإن القائمة تضم أسماء 26 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

كما تضم القائمة اسم رجل الأعمال ومؤسسة قناة (نسمة تي في) التلفزيونية الخاصة نبيل القروي الذي يقبع حالياً في السجن، وكذلك إسم رجل الأعمال سليم الرياحي الموجود حالياً خارج تونس بعد صدور أحكام قضائية ضده بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وتضم القائمة أيضاً أسماء أربعة مرشحين سبق لهم أن شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2014، وهم منصف المرزوقي الذي تنافس في الدور الثاني ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، حيث حصل على 44.31% من الأصوات، والهاشمي الحامدي الذي خرج من الدور الأول بعد حصوله على 5.7%، وسليم الرياحي (5.55%)، وأحمد الصافي سعيد (0.80%).

وانطلقت الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسي المبكر أمس على مستوى المغتربين التونسيين في المهجر، حيث افتتح المرشح يوسف الشاهد حملته في مدينة ليون الفرنسية، بينما اختار مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو العاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية داخل تونس، غداً الاثنين لتتواصل لغاية الثالث عشر من أيلول / سبتمبر المقبل، حيث يكون الصمت الانتخابي يوم الرابع عشر، وفتح صناديق الاقتراع يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.