40 قتيلاً وعشرات الجرحى السعوديين في غارات للسعودية على سجن للأسرى في ذمار اليمنية!

الوقت- قالت قناة المسيرة اليمنية، ان الأطقم الطبية انتشلت أربعين جثة من ضحايا غارات التحالف السعودي على سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن مصير العشرات ما زال مجهولاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا قصف التحالف السعودي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى أن في السجن المستهدف 170 أسيراً من التحالف السعودي.

وأضاف أن نصف من كانوا في السجن المستهدف من الأسرى أوشكوا أن يخرجوا بصفقة تبادل أسرى بجهود محلية. ودعا المرتضى المنظمات الدولية لإدانة ما وصفه بالجريمة المروعة. من جهته، زعم التحالف السعودي أنه استهدف مواقع لأنصار الله.

ميدانياً، استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات قوات التحالف السعودي في منفذ علب الحدودي بسبعة صواريخ من نوع "زلزال واحد" على دفعتين.

كما نفذت القوات المسلحة عملية واسعة في الربوعة بعسير، هي الثالثة خلال أقل من 24 ساعة. وفي حجّة شمال اليمن استهدفت قوات التحالف بصاروخي "زلزال واحد". وبالتزامن، شنّت مقاتلات التحالف أكثر من 25 غارة على محافظتي صعدة ّوحجّة.

هذا وتشهد محافظة عدن هدوءاً حذراً، فيما عززت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات من انتشارها. وفي زنجبار في محافظة أبين شرقي عدن شوهدت قوات المجلس برغم المعلومات التي تحدثت عن سيطرة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية على المدينة، وقد أظهرت اللقطات حجم الدمار في الآليات والممتلكات جراء الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.