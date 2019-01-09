الرئيس اللبناني: الاعتداء الاسرائيلي على سيادتنا والموقف اللبناني في رفضه دليل على الوحدة

الوقت- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس السبت، إن الطائفية هي مرض مدمر يستعملها أعداء لبنان لتفتيت البلاد، مضيفاً أنه لا بد من الانتقال من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية العصرية.

وفي كلمة له بمناسبة اعلان مئوية لبنان الكبير أكّد عون أن بقاء الأوطان هو في بقاء سيادتها ولبنان محب للسلام ولا يسعى للحرب.

وشدد الرئيس اللبناني على ان "الاعتداء الاسرائيلي على سيادة البلاد والموقف اللبناني في رفضه دليل على الوحدة بين مكوناته".

وأوضح في كلمته أن "المعركة الكبرى التي نخوضها، معركة مكافحة الفساد، وإن ظن بعضهم أننا عاجزون عن تحقيقها أو يدفع لعرقلتها، فليبقَ لشبابنا الأمل بالمستقبل، فلا يهجرون وطنهم وهو أنقاض نتيجة انهيار المؤسسات تحت وطأة الفساد".