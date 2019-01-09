بثينة شعبان: لن نسمح بإنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية وتركيا ستخرج!

الوقت-أعلنت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان، مساء أمس السبت في حديث لها مع قناة الميادين، إن ما فعله الارهابيون بريف إدلب من تخطيط دول.

وأكدت شعبان أن أي قرار لوقف اطلاق النار يخدم الاستراتيجية الكبرى لتحرير كل شبر من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن قرار وقف إطلاق النار في إدلب مؤقت.

وأوضحت أن الاتفاق الروسي التركي يؤكد على سيادة وسلامة الأراضي العربية السورية، موضحةً إلى أن الاعلان عن وقف إطلاق النار في إدلب تمّ بقرار من سوريا وروسيا ولا علاقة له بأي تفاهمات.

وردت شعبان على كلام الرئيس التركي لرجب طيب إردوغان قائلةً "المياه تكذب الغطاس"، لافتةً إلى أن لإردوغان أطماع في العراق وسوريا وله علاقات مع المجموعات الإرهابية على الأرض.

كما أشارت شعبان إلى أن الجيش التركي سوف يغادر مجبراً الأراضي السورية.

كذلك أضافت أن على هامش قمة إردوغان بوتين لم يجر لقاءات سورية تركية، موضحةً أن تركيا ليست صادقة بالتعاطي مع مناطق خفض التصعيد.

شعبان تابعت قائلةً "رؤية الرئيس السوري بشار الأسد لهذا البلد أنه سيتم تحرير كل شبر من الأراضي السورية".

وفي حديثها أوضحت أن "من رهن قراره للأمريكي في شرق الفرات ليس فقط من الكرد"، ناصحةً من يتعامل مع الأمريكيين شرق الفرات أن يعودوا الى بلدهم.

كما شددت على أن سيادة سوريا ووحدة أراضيها ستتحقق مهما كلف الثمن، مضيفةً "حتى الان لا يوجد اتفاق نهائي على اللجنة الدستورية".

كذلك أضافت شعبان أنه "لا يمكن تحقيق أي شي أو الحديث عن أي انجاز في المسار السياسي دون موافقتنا".

في سياق متصل، قالت شعبان إن "الحرب على سوريا هي ضمن إطار عالمي سببه سعينا لاستقلالية قرارنا".

ولفتت إلى أن زيارة بومبيو إلى المنطقة "أوقفت قرارات لاعادة فتح بعض الدول العربية سفاراتها في سوريا"، مضيفةً إن "رجال أعمال من سلطنة عمان والإمارات العربية ستشارك في معرض دمشق الدولي، وسوريا سعيدة بأي مبادرة من الاردن لتحسين العلاقات وستتعامل بإيجابية".

وحول لبنان تابعت شعبان، "لبنان بلد شقيق وصديق ونحن ولبنان بلد واحد، وسوريا عنوان وعاصمة للمقاومة ومعنية بما يجري لحزب الله في لبنان، ولا يمكن لسوريا ان تقول انها غير معنية بما يجري في العراق ولبنان، وهي جزء من محور المقاومة في المنطقة وصمود الجيش السوري ساهم بتقوية هذا المحور"، وشددت على أنه "في الحرب القادمة لن تتمكن اسرائيل من أن تقود حرباً ضد طرف واحد من محور المقاومة".

هذا وأشارت إلى أن سوريا تحاول الحصول على حاجات شعبها من النفط لكن السلطات لا تعلم أين تتجه الناقلة الايرانية.

المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس الأسد تطرقت إلى ملف الانتخابات الرئاسية التونسية وقالت إن "مستقبل تونس سيكون أفضل اذا نسقت مع الدول العربية، وإن انتماء حركة النهضة في تونس هو للاخوان المسلمين وليس للعمق العربي".