احتجاجاً على تعليق عمل البرلمان... عشرات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا

الوقت- تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم في أنحاء عدة من بريطانيا احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان معتبرين أن هذا القرار يشكل (انقلاباً) ويقيد العملية الديمقراطية في البلاد.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن المتظاهرين الذي خرجوا في لندن ومانشستر وغلاسكو وبرمنغهام وبرايتون وسوانسي وبريستول وليفربول رفعوا لافتات تتعهد “بالدفاع عن الديمقراطية” وتنادي بـ “وقف الانقلاب” ولوحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من المجموعات بما فيها حركة مومينتوم المتحالفة مع حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال نظمت هذه الاحتجاجات الحاشدة تحت شعار “أوقفوا الانقلاب..دافعوا عن الديمقراطية”.

ونقلت الصحيفة عن لورا باركر المنسق الوطني لحركة مومينتوم قولها خلال المظاهرات لتي شهدتها لندن خارج بوابات داونينغ ستريت.. “لن نسمح لرئيس وزراء غير منتخب بإدارة هذا الاستيلاء على السلطة” في حين وصف مستشار حكومة الظل جون ماكدونيل بأنه “ديكتاتور”.

وكانت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وافقت الأربعاء الماضي على مقترح قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان حتى الـ 14 من تشرين الأول المقبل وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة انقلابا على الديمقراطية.