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  الأحد 1 محرم 1441

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أخبار

القيادة الإيرانية: الرئيس روحاني لا ينوي لقاء نظيره الأمريكي ترامب في نيويورك

السبت 30 1441
 
 
 
 
 
القيادة الإيرانية: الرئيس روحاني لا ينوي لقاء نظيره الأمريكي ترامب في نيويورك
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الوقت- أكدت القيادة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني لا ينوي لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني في حديث لوكالة "تسنيم" اليوم السبت، أنه ليس هناك أي خطط لعقد قمة إيرانية-أمريكية في نيويورك، مشيراً إلى أن تصريح روحاني بأنه لن يمتنع عن عقد لقاءات دولية تخدم مصالح بلاده لا يعني إطلاقاً أنه ينوي لقاء ترامب.

وأضاف واعظي إن روحاني سبق وأعلن أنه "لن يلتقط صوراً تذكارية مع أحد"، مفنداً تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين.

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