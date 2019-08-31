ظريف: رغم وضع العراقيل من قبل أمريكا سنبيع النفط لكل من يرغب بالشراء

الوقت- أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى محاولات أمريكا عبر القرصنة البحرية والتهديدات للحيلولة دون تصدير النفط الإيراني مؤكداً أن إيران ستبيع نفطها للجميع ولكل من يرغب بالشراء.

كما كتب ظريف اليوم السبت في تغريدة له على موقع "تويتر: إن إيران على الرغم من وضع العراقيل من قبل أمريكا ستقوم ببيع نفطها.

وتابع: إن أمريكا حالت دون تزويدنا بالمعدات الدفاعية، إلا أننا قمنا بصناعة الصواريخ وأمريكا باتت تشكو، أمريكا حالت دون تزويدنا بالوقود النووية فنحن قمنا بإنتاجها، وحالياً أمريكا عبر القرصنة البحرية والتهديد بصدد الحيلولة دون بيع النفط الإيراني لزبائننا التقليديين.

واختتم بالقول: لا تشكو يا سيد بومبيو! نحن سنبيع النفط للجميع ولمن يرغب بالشراء.