العناصر الإسرائيلية تدخل العراق بجوازات أمريكية

الوقت- أشار الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام للمقاومة الإسلامية في حركة النجباء خلال مقابلة مع قناة "دجلة" إلى استهداف مقرات الحشد الشعبي، موضحاً أن المستهدف من قصف مقار الحشد الشعبي هو العراق، وسيكون لنا ردّ في حال تكرر استهداف العراق ولدينا طرق متعددة للرد.

وأكد الشيخ أكرم الكعبي على أن اجتماع الرئاسات الثلاث مع قيادات المقاومة كانت مرتبطة بتحركات القوات الأجنبية في الأراضي العراقية، قائلاً: إن رئيس الوزراء أدرك بعد عملية "إرادة النصر" الذي أشرف عليها هو شخصياً أن هناك قوة تحاول إنعاش عصابة داعش من جديد.

وأشار إلى استشهاد القائد البارز في كتائب حزب الله عبر استهدافه بطائرة مسيرة في منطقة القائم، موضحاً أن الشهيد أبو علي الدبي لم يستهدف في الحدود السورية وإنما استشهد في طريق العودة من مدينة القائم حيث كان داخل الأراضي العراقية.

كواليس قصف مقرات الحشد

أوضح القائد البارز في المقاومة العراقية ما حصل من قصف لمقرات الحشد الشعبي، مبيناً أن هناك اتفاقاً بين أمريكا والكيان الصهيوني بشأن استهداف مقار الحشد وفق معلومات دقيقة وكان الاستهداف عبر طائرات مسيرة.

وأضاف الشيخ أكرم الكعبي، لو ننظر بدقة لما حدث مؤخراً، نجد أن توقيت الاستهداف جاء بالتزامن مع انطلاق عمليات ضد بقايا داعش في حزام بغداد ووادي حوران وصحراء الأنبار.

كما أشار إلى إسقاط طائرة مسيرة أجنبية فوق مقر اللواء ۱۲ في الحشد الشعبي، مصرّحاً أن اللواء ۱۲ أسسته حركة النجباء ولكنه اليوم ينضوي تحت لواء الحشد الشعبي ولذلك الحشد هو الذي أعلن عن إسقاط الطائرة المسيرة في حزام بغداد.

ضرورة الامتثال لفتوى آية الله العظمى الحائري

أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء على أن فتوى آية الله العظمى السيد كاظم الحائري حول وجود القوات الأمريكية في العراق، أنها واجبة الامتثال، مبيناً أن العمل بفتوى المرجع الديني الحائري واجبة على مقلديه وغيرهم في العراق.

وتابع الشيخ أكرم الكعبي، قائلاً: على القوى السياسية الامتثال لفتوى آية الله العظمى المرجع السيد كاظم الحائري ولو لم يتم الامتثال لها سوف نقوم نحن بما يقع على عاتقنا.

دخول العناصر الإسرائيلية بجوزات أمريكية إلى العراق

وأشار في جانب آخر من مقابلته إلى أن "موقفنا واحد من الاحتلال الصهيوأمريكي ولن نغيّره أبداً"، مؤكداً أننا نراقب بشكل جيّد وجود الإسرائيليين في السفارة والقواعد الأمريكية، معلناً أن الإسرائيليين يدخلون بجوازات أمريكية مزوّرة إلى العراق.

قادرون على مواجهة الكيان الصهيوني

كشف القائد البارز في المقاومة العراقية أنه لدينا أربعة آلاف عملية مصوّرة ضد القوات الأمريكية وقادرون على مواجهة الكيان الصهيوني.

واتهم الشيخ أكرم الكعبي، واشنطن باستغلال الأوضاع الحرجة في العراق، مؤكداً أن القوات الأمريكية لها حضور في مناطق كثيرة وبعناوين مختلفة كقوات استخباراتية، قوات المارينز وغيرها وحتى ترامب لا يعلم عددها الدقيق.

خطة واشنطن ضد إيران في العراق وموقف العراق حول ذلك

وأشار إلى الخطة الأمريكية ضد إيران في العراق، مصرّحاً أن الأمريكيين يريدون أن يسير العراق وفق سياساتهم ولكن عليهم أن يعلموا من غير الممكن أن تحدد أمريكا سياسات العراق.

وأكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء، أن الجمهورية الإسلامية فتحت أبوابها في وقت أغلق الجميع باب المساعدة للعراق .

وفي معرض رده على سؤال حول "المرجع الديني للنجباء"، قال: إنني أعلن صراحة أن هذه الحركة هي امتداد لفكر الشهيدين الصدرين وتتبع فتاوى آية الله العظمى الخامنئي ولا نخبّئ ذلك.

آخر قرارات النجباء في سوريا

وشرح الشيخ أكرم الكعبي في جانب آخر من المقابلة موضوع حضور النجباء في سوريا، موضحاً أننا كنا نعلم أن المؤامرات التي تحاك ضد سوريا سوف تتكرر في العراق ولذلك أرسلنا قواتنا إلى سوريا وفقاً للضمير والواجب الشرعي.

وأعلن أن حضور مقاتلي النجباء في سوريا لا يعارض الدستور العراقي، موضحاً، بدأنا بالانسحاب من سوريا منذ ثلاثة أشهر لأن الجيش استعاد عافيته.

النجباء بعد الحظر الأمريكي

واعتبر القائد البارز في المقاومة العراقية، إدارج النجباء على لائحة الإرهاب الأمريكي بـ"وسام الشرف" للحركة، معلناً أن الإجراءات الأمريكية لا تأثير لها على أنشطة الحركة في الداخل.

وأشار الشيخ أكرم الكعبي إلى أننا رفعنا شعار "من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" بعد القضاء على الإرهاب ونقصد بذلك العمل الثقافي والاجتماعي لتمتين أواصر المحبة بين الشعب العراقي، وأما في حال أردنا الدخول إلى العملية السياسية فلن تكون أمريكا عقبة في طريقنا.

الجيش.. هوية العراق

وختم الشيخ أكرم الكعبي المقابلة، مشيراً إلى ما أثير حول مكانة الجيش العراقي، موضحاً أن النجباء دافعت عن العراق في حزام بغداد قبل تشكيل الحشد الشعبي ومنذ اللحظة الأولى أعلنا أننا لا نريد أن نكون بديلاً عن الجيش العراقي.

ووصف الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء، الجيش بهوية العراق، مصرّحاً أن الأمريكيين هم من أضعفوا الجيش العراقي.