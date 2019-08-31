العدو الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

الوقت- جدّد العدو الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية وسط تحليق مكثّف لطائراته الحربية والاستطلاعية فوق مناطق الجنوب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا كما أطلقت مواقع العدو في السماقة والعلم والمرصد رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي".

وتابعت الوكالة إنه "تم سماع دوي انفجارات في قرى العرقوب مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة أحصي منها 12 انفجاراً وسط تحليق لطائرات العدو الحربية والاستطلاعية في المنطقة".

يذكر أن العدو الإسرائيلي أطلق الأسبوع الماضي عدة قنابل مضيئة قرب مزارع شبعا ما أدّى إلى وقوع حريق كبير ساهم الدفاع المدني اللبناني في إخماده.