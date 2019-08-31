مجتهد: طرد الإمارات من التحالف سيجعل ابن سلمان يتجرّع السم!

الوقت- قال المغرد السعودي الشهير "مجتهد" إن الضغط اليمني سيزداد شدة على ابن سلمان لطرد الإمارات من التحالف.

وقال مجتهد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن عدداً كبيراً من المسؤولين اليمنيين تحرّك عندهم الوعي والشعور بالمسؤولية بدرجة لم تعد تقبل أدنى درجات المجاملة مع النظام السعودي".

وتابع مجتهد: "إن ضغط اليمنيين سيستمر على ابن سلمان إلى الحد الذي يجبره رغم أنفه على طرد الإمارات من التحالف".

وأشار مجتهد إلى أنه لو حصل هذا الأمر "وطردت الإمارات من التحالف فلن يكون برغبة من ابن سلمان بل سيكون وكأنه يتجرّع السم".

وأضاف مجتهد: إن ابن سلمان يعيش في وضع حرج، لأن عليه أن يستجيب للبيان اليمني ويطرد الإمارات من التحالف، فهل سيحصل هذا الأمر؟

كما أعلن مجتهد بان موقف ابن سلمان لم يتغير، ولا يزال أقرب للإمارات وعملائها من "هادي"، ولديه نفسية معكوسة الطباع تتحمل الحرج، لكن الخطوات القادمة لن تكون مجرد حرج بل ستكون خطراً حقيقياً عليه، لماذا؟

أولا: ابن سلمان لا يزال في توافق كامل مع ابن زايد رغم كل الإحراجات التي سحقت سمعة الطرفين

ثانياً: تصرفات الإمارات والانتقالي تمت بعلم ورضا السعودية والخلافات هي في تفاصيل إخراج عملية انفصال اليمن فقط

ثالثاً: لا يزال هادي غير قادر على التصريح بنفسه وممنوع من الإعلام

وحول ملابسات بيان هادي وأنصاره ضد الإمارات قال مجتهد الذي حصل كالتالي: بعد القصف الإماراتي العنيف طالب عدد من وزراء هادي والقيادات الميدانية لديه بإصدار بيان ضد الإمارات عندها رفض ابن سلمان ذلك، فطلبوا أن يسمح لهم بإعلان البيان نيابة عن هادي، وإن لم يسمح فسيصدروا بياناً يهاجم السعودية نفسها فاضطر ابن سلمان للموافقة مرغماً.