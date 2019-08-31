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السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

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أخبار

بالصورة وزير الاتصالات الإيراني يتحدى ترامب ويدعو الصحفيين لتفقد قمر إيران الصناعي

بالصورة وزير الاتصالات الإيراني يتحدى ترامب ويدعو الصحفيين لتفقد قمر إيران الصناعي

وجه وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذرى جهرمي، صباح اليوم، دعوة الى الصحفيين في بلاده لتفقد القمر الصناعي الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تجربة إرساله إلى الفضاء فشلت في محطة إطلاق فضائية شرق طهران.

وزير المالية اللبناني: لبنان قادر على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على البنوك اللبنانية الوقت- شدد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، يوم أمس الجمعة، أنه واثق في قدرة القطاع المصرفي على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على "جمال ترست بنك".

الحريري: "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد واعتدائها غير المبرر الوقت- كشفت قناة الميادين الإخبارية، يوم امس، ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد له

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أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، ادراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا -1" على قائمتها السوداء وأعلنت فرض عقوبات على قبطانها.

نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق! الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة وبشكل علني مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن "العمل في العراق من أجل حماية أمن إسرائيل".

وزير خارجية ألمانيا: بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الوقت- قال وزير خارجية المانيا "هايكو ماس": ان بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.

إيران تحذّر حكام المنطقة من التحالف مع الصهاينة وأعداء المسلمين الوقت- دعا قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد "علي رضا صباحي فرد" حكام دول المنطقة الى اعادة النظر في سياساتهم الامنية، محذرا اياهم من التحالف مع الصهاينة واعداء المسلمين.

وزير الخارجية الإيراني: إيران ستلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزام الأعضاء الآخرين الوقت- اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" أن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها.

إطلاق صاروخ باليستي يمني على تجمعات للجيش السعودي شمال حيران الوقت- أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً متوسط المدى نوع )قاصم) على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته شمال مديرية حيران بمحافظة حجة وكبدتهم خسائر فادحة.

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أخبار

وزير المالية اللبناني: لبنان قادر على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على البنوك اللبنانية

السبت 30 1441
 
 
 
 
 
وزير المالية اللبناني: لبنان قادر على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على البنوك اللبنانية

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الوقت- شدد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، يوم أمس الجمعة، أنه واثق في قدرة القطاع المصرفي على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على "جمال ترست بنك".

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة قد فرضت عقوبات على "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بإدراجه على لائحة "أوفاك" بزعم "تسهيله الأنشطة الماليّة لحزب الله".

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تصنيف "جمّال بنك" يعكس عزم بلاده على محاربة ما وصفه بـ"أنشطة حزب الله غير الشرعيّة والإرهابيّة"، مؤكداً أنّ واشنطن "مستمرة في استهداف الأشخاص والمؤسّسات الضالعة في تمويل حزب الله ودعمه".

بدورها أسفت جمعية المصارف في لبنان للقرار الأميركي، وأكدت أن هذا الإجراء "لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان"، مطمئنة المودعين لدى جمال تراست بنك على سلامة أموالهم. وأكد مسؤول في البنك لوسائل إعلامٍ لبنانية أن العلاقة مع مصرف لبنان المركزي "جيدة جداً"، وأنه سيتخذ "الإجراء الصحيح" فيما أصدرت إدارة البنك بياناً أعلنت فيه أنها ستقدم طلب استئناف للقرار وأنها تعمل بإرشادات مصرِف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة.

بدوره قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم للميادين إن العقوبات على "جمال ترست بنك" تندرج "ضمن الجهد الأميركي لخدمة اسرائيل"، مشيراً إلى أن المصارف اللبنانية ومن بينها جمال ترست بنك ملتزم بكل القوانين الدولية التي تحكم عمل المصارف".

وسبق للولايات المتحدة أن وضعت البنك اللبناني الكندي على لائحة "أوفاك" في العام 2011 وأجبرته على الاغلاق. وعندما يوضع المصرف على لائحة "أوفاك"، لا يعود قادراً على إجراء أي من المعاملات المتصلة بالدولار الأميركي أو فتح اعتمادات أو سواها من الأنشطة المصرفية.

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لبنان أمريكا عقوبات أمريكية البنوك اللبنانية جمال تراست بنك حزب الله

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