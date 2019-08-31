النهضة التونسية تطلق برنامجها الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

الوقت- أطلقت حركة النهضة التونسية، صباح اليوم السبت، برنامجها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي مؤتمر حضره زعيمها راشد الغنوشي، تعهد مرشح النهضة عبد الفتاح مورو بأن يكون رئيساً لكل التونسيين وبأنه في حال فوزه سيفصل بين الحزب والرئاسة.

وأضاف مورو إن أولى أولوياته ستكون مد جسور التعاون والترابط مع جيران تونس.

بدوره، قال الغنوشي إن تونس ما زالت بحاجة إلى التوافق وهي بعيدة عن أن تحكم بحزب واحد ولو ديمقراطياً.

وطالب الغنوشي خلال ندوة لتقديم برنامج الحركة الانتخابي كل المرشحين للاستحقاقات النيابية المقبلة إلى تبني الفكر الوفاقي والعمل على تطويره.

من جهته، قال القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس الشورى عبد الحميد الجلاصي إن بعض الدول تتدخل في الشؤون الداخلية التونسية لأنها منزعجة من التطور الديمقراطي الذي تشهده البلاد.