أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

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  الإثنين 2 محرم 1441

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رسائل رد "حزب الله"

رسائل رد "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة" الوقت - كانت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي العراقية واللبنانية، واحدة من أهم التطورات في المنطقة في نظر وسائل الإعلام والخبراء في الأيام الأخيرة...

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أخبار

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

رسائل رد "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

التعاون السعودي في مهاجمة الحشد الشعبي أعلن مصدر أمني عراقي أن الحكومة السعودية قد تعاونت مع الکيان الإسرائيلي في الهجمات على مواقع الحشد الشعبي.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار الوقت- أدان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جريمة بشعة ووحشية بحق الأسرى في سجن ذمار ليلة أمس، مؤكداً أن العدو تعمّد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيّأ للخروج ضمن صفقة تبادل.

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم الوقت- أشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، بالرد الانتقامي لحزب الله في بداية أيام شهر محرم الحرام وانعقاد مجالس العزاء الحسيني عليه السلام مبيناً أن صدى شعار " هيهات منّا الذلة" الباعث للفخر قد لاح مرة أخرى في أفق العالم .

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لماذا نعتقد أن "إسرائيل" تتعاون مع "داعش" لاستنزاف حماس؟ الوقت- استهدف تنظيم "داعش" الارهابي حواجز أمنية متنقلة في قطاع غزة خلال الاسبوع الماضي، وجاء الاستهداف في وقت حساس يمر فيه القطاع، اذ يتم تناقل أخبار بأن الكيان الاسرائيلي يحضر نفسه لاستهداف حركة ...

جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس الوقت- ذكرت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في القصف على بلدة مارون الراس رداً على عملية حزب الله بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير الوقت- قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير.

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال الوقت- أعلنت مصادر إعلامية مقتل قائد الفرقة الشمالية لكيان الاحتلال جراء عملية حزب الله عند ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة.

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أخبار

أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

السبت 30 1441
 
 
 
 
 
أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، ادراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا -1" على قائمتها السوداء وأعلنت فرض عقوبات على قبطانها.

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الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، ادراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا -1" على قائمتها السوداء وأعلنت فرض عقوبات على قبطانها.

وبحسب بيان الوزارة فإن فرع مراقبة الأصول الأجنبية قام اليوم باتخاذ هذه الإجراءات لأن فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية يستفيد منها.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تملك معلومات عن إبحار الناقلة الإيرانية باتجاه ميناء طرطوس السوري.

وكان مسؤولين لبنانيين صرحوا أمس الجمعة بأن لبنان لم يُبلّغ بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" تتجه إلى موانئه، وذلك بعدما نقلت وكالة "رويترز"عن وزير الخارجية التركي قوله إن الناقلة الإيرانية في البحر المتوسط ستتوجه إلى لبنان وليس إلى تركيا. في وقت أفاد فيه مصدر ملاحي تركي لوكالة سبوتنيك بتوجه ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق إلى ميناء اسكندرون جنوبي تركيا.

وكانت سلطات جبل طارق احتجزت الناقلة الإيرانية مطلع الشهر الماضي واعتقلت القبطان وعدداً من أفراد طاقمها، قبل أن تفرج عنها وتغادر المضيق في 19 آب/أغسطس الجاري.

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ايران أمريكا عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لبنان سوريا بومبيو

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