أمريكا تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

الوقت- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الجمعة، ادراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا -1" على قائمتها السوداء وأعلنت فرض عقوبات على قبطانها.

وبحسب بيان الوزارة فإن فرع مراقبة الأصول الأجنبية قام اليوم باتخاذ هذه الإجراءات لأن فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية يستفيد منها.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تملك معلومات عن إبحار الناقلة الإيرانية باتجاه ميناء طرطوس السوري.

وكان مسؤولين لبنانيين صرحوا أمس الجمعة بأن لبنان لم يُبلّغ بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" تتجه إلى موانئه، وذلك بعدما نقلت وكالة "رويترز"عن وزير الخارجية التركي قوله إن الناقلة الإيرانية في البحر المتوسط ستتوجه إلى لبنان وليس إلى تركيا. في وقت أفاد فيه مصدر ملاحي تركي لوكالة سبوتنيك بتوجه ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق إلى ميناء اسكندرون جنوبي تركيا.

وكانت سلطات جبل طارق احتجزت الناقلة الإيرانية مطلع الشهر الماضي واعتقلت القبطان وعدداً من أفراد طاقمها، قبل أن تفرج عنها وتغادر المضيق في 19 آب/أغسطس الجاري.