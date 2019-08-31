نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق!

الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة وبشكل علني مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن "العمل في العراق من أجل حماية أمن إسرائيل".

وفي بث مباشر عبر فايسبوك، قال نتنياهو إن "إسرائيل تعمل ضد إيران في كل الاتجاهات بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان وفق ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية التي رأت أنه حسم بتصريحه هذا كل التكهنات عن مسؤولية إسرائيل عن الهجمات الأخيرة في العراق".

بدوره قال رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي أحمد الأسدي إن تحقيقات الحكومة توصلت إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الحشد الشعبي.

وأضاف الأسدي في حديث مع الصحافيين في مجلس النواب إلى إن الحكومة تعكف على إعداد الأدلة والوثائق الكافية التي تخولها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل.

وتعرض معسكر الصقر لانفجار مخازن العتاد فيه بعد أن استهدفته طائرة. كما استشهد عنصر من اللواء 45 بالحشد الشعبي وأصيب آخر بقصف من طائرتين مسيرتين في القائم على الحدود السورية العراقية، اعترفت "إسرائيل" بالمسؤولية عن اغتيالهم.