نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق!

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  الإثنين 2 محرم 1441

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مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

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السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

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مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

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سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

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رسائل رد "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

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عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

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لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

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أخبار

نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق!

السبت 30 1441
 
 
 
 
 
نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق!

نتنياهو: نحن المسؤولون عن هجمات العراق!

الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة وبشكل علني مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن "العمل في العراق من أجل حماية أمن إسرائيل".

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الوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة وبشكل علني مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن "العمل في العراق من أجل حماية أمن إسرائيل".

وفي بث مباشر عبر فايسبوك، قال نتنياهو إن "إسرائيل تعمل ضد إيران في كل الاتجاهات بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان وفق ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية التي رأت أنه حسم بتصريحه هذا كل التكهنات عن مسؤولية إسرائيل عن الهجمات الأخيرة في العراق".

بدوره قال رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي أحمد الأسدي إن تحقيقات الحكومة توصلت إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الحشد الشعبي.

وأضاف الأسدي في حديث مع الصحافيين في مجلس النواب إلى إن الحكومة تعكف على إعداد الأدلة والوثائق الكافية التي تخولها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل.

وتعرض معسكر الصقر لانفجار مخازن العتاد فيه بعد أن استهدفته طائرة. كما استشهد عنصر من اللواء 45 بالحشد الشعبي وأصيب آخر بقصف من طائرتين مسيرتين في القائم على الحدود السورية العراقية، اعترفت "إسرائيل" بالمسؤولية عن اغتيالهم.

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العراق الكيان الإسرائيلي الحشد الشعبي نتنياهو العدوان الاسرائيلي على العراق

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