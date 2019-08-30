وزير خارجية ألمانيا: بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

الوقت- قال وزير خارجية المانيا "هايكو ماس": ان بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.

وفي تصريح له على هامش مباحثاته مع نظيريه الفرنسي والبريطاني بالعاصمة الفنلندية هلسينكي، أضاف ماس: إن أوروبا ستضاعف جهودها الدبلوماسية الهادفة الى الحفاظ على "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي(.

وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، كشف وزير الخارجية الالماني عن الاختلافات في مواقف الدول الاوروبية من ما يسمى بـ "التحالف البحري الامني في الخليج الفارسي".

وكانت صحيفة "اشتاندارد" النمساوية اشارت في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة، الى اجتماع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "فدريكا موغيريني" مع سائر الاطراف الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي اليوم الجمعة في هلسينكي حيث بحثت معهم آليات الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.