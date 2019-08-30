إيران تحذّر حكام المنطقة من التحالف مع الصهاينة وأعداء المسلمين

الوقت- دعا قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد "علي رضا صباحي فرد" حكام دول المنطقة الى اعادة النظر في سياساتهم الامنية، محذرا اياهم من التحالف مع الصهاينة واعداء المسلمين.

وفي الكلمة التي القاها اليوم قبل خطبة الجمعة في طهران، قدم العميد صباحي فرد نبذة عن وضع قوة الدفاع الجوي بجيش الجمهورية الاسلامية والتشكيلات المنضوية اليها.

وقال العميد صباحي فرد : ان قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الاربعة الماضية بما في ذلك فترة الدفاع المقدس انجازات ملحوظة وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الاكبر في مجال الدفاع الجوي على صعيد المنطقة.

واكد على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية وستكون الدعامة التي تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.

وتطرق قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني الى الظروف الراهنة الناجمة عن الحرب الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسبب فيها العدو الى جانب سياساته العسكرية والعدوانية في المنطقة؛ مؤكدا انه رغم هذه الضغوط التي يمارسها الاعداء على الشعب لكن ينبغي ان نعلم بان ثمن الاستسلام اكبر بكثير من ثمن الصمود قطعا.

ونوه العميد صباحي فرد بقوة الاستشراف والردع والتصدي التي تتمتع بها القوات المسلحة الايرانية في المناطق الحدودية واضاف: ان آلة حرب العدو اليوم تقف على بعد 200 ميل من مضيق هرمز دون ان تجرؤ على الاقتراب، بما يكشف عن المستوى الرفيع من اقتدار القوات المسلحة الايرانية السائرة على نهج الولاية والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية العظيم.

وتابع : العدو يعلم بانه لا يمكن اختبار الجاهزية العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية وان خطأه الاول سيكون بمثابة آخر خطوة خاطئة تصدر عنه.

وشدد العميد صباحي فرد على ان العالم يعي جيدا بان ايران لم ولا تسعى وراء الحروب، لكن اذا تورط العدو في وهمه سيتلقى صفعة من حيث لا يحتسب ونهاية المواجهة لن تكون بيده قطعا.

وفي معرض سرده للإنجازات الاخيرة لدى قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، اشار الى منظومة 373 الصاروخية التي ازيح الستار عنها مؤخرا؛ مؤكدا ان من ميزات هذه المنظومة الاستراتيجية هي انها انتجت على ايدي القوى الشبابية في البلاد.

واضاف القائد العسكري الايراني، ان تقنية انتاج هذه المنظومة غير متوفرة سوى لدى بعض الدول المتقدمة في العالم.

وفي السياق نفسه، اعلن العميد صباحي فرد عن استخدام منظومة "15 خرداد" الصاروخية لدى قوة الدفاع الجوي للجيش؛ موضحا ان هذه المنظومة قادرة على استهداف طائرات في ارتفاعات متوسطة؛ فضلا عن صيانة منظومة "فلق" الرادارية والتي يبلغ مداها اكثر من 400 كم في الدفاع الجوي.

واكد قائد قوة الدفاع الجوي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك القدرة على تنفيذ ما تتوعد به الاعداء في حال القيام باي اعتداء، بانها سترد عليه بقوة وحسم.

وتابع: نحن لا نسعى وراء الحرب وافتعال الصراعات، لكن امن المنطقة يشكل خطا أحمر بالنسبة الينا ولن نجامل احدا بشأنه.

وشدد العميد صباحي فرد على ضرورة تامين منطقة الخليج الفارسي بواسطة الدول الاقليمية دون اي تدخل من جانب القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة؛ واصفا التحالفات الاستعراضية وتواجد الكيان الصهيوني الغاصب في الخليج الفارسي بانه مثير للتوتر ولن يخلف سوى الفوضى في المنطقة.

ودعا قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، حكام دول المنطقة الى اعادة النظر في سياساتهم الامنية، محذرا اياهم من التحالف مع الصهاينة واعداء المسلمين.