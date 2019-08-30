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أخبار

وزير الخارجية الإيراني: إيران ستلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزام الأعضاء الآخرين

الجمعة 28 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الإيراني: إيران ستلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزام الأعضاء الآخرين
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الوقت- اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" أن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بقدر ما تلتزم به الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها.

ودعا ظريف في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الماليزية (برناما)، الأطراف الأوروبية إلى الالتزام بالاتفاق النووي بشكل كامل، وقال: إيران ستلتزم بالاتفاق (النووي) بقدر التزام الأعضاء الآخرين.

وحول المحادثات بشأن الاتفاق النووي أوضح وزير الخارجية الإيراني قائلاً: نحن على استعداد للحوار والتشاور مع الأطراف الأخرى حول أفضل السبل لتنفيذ هذا الاتفاق، نتفاوض مع أوروبا لإيجاد طريقة للوفاء بالتزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي.

وأكد عميد الدبلوماسية الإيرانية رفض الجمهورية الإسلامية التفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي، مضيفاً: إذا احتاجت دول مجموعة (4 + 1) إلى التعامل مع أمريكا للوفاء بالتزاماتهم، فهذه مسألة تخصّهم وليس لإيران دور في ذلك.

وكان ظريف قد عاد اليوم الجمعة إلى طهران قادماً من كوالالمبور في ختام جولة في جنوب شرق آسيا شملت الصين واليابان وماليزيا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام في الأسابيع الأخيرة بجولة شملت قطر والكويت وفنلندا والسويد والنرويج وفرنسا.

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