بريطانيا تسلّم العراق ألواحاً مسمارية نهبت خلال الغزو الأمريكي البريطاني

الوقت- أعلن متحف بريتيش ميوزيم البريطاني اليوم أنه سلم العراق مجموعة من 156 لوحاً بالكتابة المسمارية نهبت على الأرجح خلال الغزو الأمريكي البريطاني للبلاد.

ونقلت فرانس برس عن بيان المتحف قوله إن "الجمارك البريطانية صادرت هذه الألواح التي يعود تاريخها إلى فترة تتراوح بين العامين 2100 و1800 قبل الميلاد من شركة شحن في مطار هيثرو عام2011"، لافتاً إلى أن الألواح سلّمت للسفير العراقي لدى لندن صالح التميمي على أن ترسل في وقت لاحق إلى المتحف الوطني العراقي في بغداد.

من جهته قال السفير التميمي في بيان إن حماية التراث العراقي من مسؤولية المجتمع الدولي معرباً عن الأمل في أن يتواصل هذا المسار للأجيال المقبلة.