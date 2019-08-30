إصابة أكثر من 50 فلسطينياً شرق غزة في مسيرات العودة

الوقت- أصيب نحو 54 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاط الجمعة خلال اعتداء قوات الكيان الصهيوني على مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة (72) من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 54 إصابة منها 30 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ 72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي".

يذكر أن الآلاف من جماهير الشعب الفلسطيني شاركوا الجمعة في مسيرات العودة وكسر الحصار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، للجمعة (72) تحت عنوان جمعة "الوفاء للشهداء".