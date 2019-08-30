الجعفري: أمريكا شريكة في العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

الوقت- استغرب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يوم أمس الخميس، التنسيق التركي الأمريكي "المستفز لخلق وقائع جديدة على الأرض".

ورأى الجعفري أن الاتفاق على تشكيل منطقة آمنة على أراضٍ سورية "عرّى الشراكة التركية الأمريكية".

وفي سياق آخر، أكد الجعفري أن سلاحي الجو السوري والروسي لا يهاجمان أهدافاً مدنية "إلا إذا اعتبرت قواعد الإرهابيين صوامع للزهد".

هذا وقال الجعفري إن "إدلب الصغيرة لا تستوعب أكثر من مليون نسمة وليس 3 ملايين كما يزعمون".

وحول العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا ولبنان، اعتبر الجعفري أن مباركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعدوان "دليل على شراكة أمريكا في الجريمة".