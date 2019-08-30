مراسل الميادين يعبر الى فلسين ويؤكد انتصار المقاومة مرة أخرى في زمن انظار الرد!

الوقت- في موقف جريء وشجاع، عَبَرَ مراسل الميادين علي مرتضى، يوم أمس الخميس من الجنوب اللبناني إلى الأراضي الفلسطينة المحتلة، عبر الشريط المحتل عند بلدة المالكية اللبنانية.

وخلال بثّ مباشر على الهواء لاحظ مراسل الميادين خلال عبوره الغياب التام لجنود الاحتلال الإسرائيلي من مراكزهم المقابلة لبلدة المالكية.

يذكر أنّ طائرتين مسيرتين اسرائيليتين محملتان بمتفرجات سقطتا في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

وكان السيد حسن نصر الله قد توعد الاحتلال الإسرائيلي في خطابه الأخير أنّه سـ"يتمّ التصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية عندما تدخل لبنان والعمل على إسقاطها"، كما توعد بالرد على استشهاد مقاتلين من حزب الله استهدفتهما الغارات الإسرائيلية جنوب دمشق، وطلب من جنود الاحتلال في المتواجدين على الحدود انتظار الرد.