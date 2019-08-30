تطورات الساحة السورية: الجيش السوري يتقدم في ريف إدلب ويسيطر على قرى جديدة

الوقت- أعلنت تنسيقيات المسلحين الإرهابيين، يوم أمس الخميس، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على بلدات عدة في ريف إدلب الجنوبي شرق خان شيخون.

وقال المرصد السوري المعارض أن قوات الجيش السوري تمكنت منذ ليل الأربعاء-الخميس من "تحقيق المزيد من التقدم في ريف إدلب الجنوبي، وسيطرت على بلدتي التمانعة والخوين فضلاً عن ثلاث قرى شرق خان شيخون".

وتابع المرصد أن تقدّم الجيش السوري جاء ضمن عملياته العسكرية في محور أبو دالي، حيث ألحق بصفوف جبهة النصرة عدداً من القتلى والجرحى بعد 10 أيام على استعادته مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

وبسط الجيش سيطرته على قرى الخوين ووادي الناقة وتل أغبر في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتقوم وحدات الهندسة بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي خلفها المسلحون خلفهم.

وفي السياق قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المؤسسات الخدمية في محافظة حماه بدأت بعمليات الكشف الميدانية على البلدات والقرى التي استعادها الجيش منذ أيام في ريف حماه الشمالي بمحيط خان شيخون، من أجل إجراء أعمال صيانة إسعافية تمهيداً لإعادة تأهيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة.