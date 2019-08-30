قائد القوة جوفضائية في حرس الثورة: إيران كانت جاهزة لضرب قواعد أمريكية في حال تعرّض أراضيها لعدوان أمريكي!

الوقت- قال قائد القوة جوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زاده"، مساء أمس الخميس خلال كلمة له في ذكرى للشهداء أن إيران كانت جاهزة للرد على أمريكا بعدما أسقطت طائرتها التجسسية في الخليج.

وأكّد العميد زاده أن المسؤولين في إيران كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب، وأن ظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة، وأضاف "لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أمريكية لأرضنا فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقاً".

وكشف قائد القوة جوفضائية في حرس الثورة الإسلامية أن بعض البلدان العربية انتبهوا إلى أنه تمّ الاحتيال عليهم وقد أنفقوا هباءً كل تلك الأموال.