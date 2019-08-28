"مبين" سلاح إستراتيجي إيراني جديد؛ هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم أنه نوعاً من الطائرات بدون طيار؟ + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 26 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد" الوقت- أسابيع قليلة تفصلنا عن انعقاد الدورة الجديدة من مؤتمر "الافق الجديد" في العاصمة اللبنانية "بيروت"، حيث سيتضيف المؤتمر على الرغم من المضايقات الأمريكية العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ...

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟ الوقت- لقد أدت العملية العسكرية على مدينة "إدلب" والهجوم على القافلة العسكرية التركية في شمال سوريا إلى زيادة ردة فعل الجانب التركي، وهنا يجب إلقاء نظرة على اتفاق "سوتشي" وللاتفاقيات الدولية لمعرفة ما إذا كان من حق دمشق القيام بذلك أم لا ؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟ الوقت- أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة "إدلب" وزيادة دعم "أنقرة" للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، قد زاد من خطر وقوع اشتباكات حقيقية وواسعة بين الجيش التركي والجيش السوري وحتى مع القوات الروسية الحليفة للجيش السوري.

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

أخبار

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

ظريف لرئيس وزراء اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران

ايران: أمسينا أقوى بلد في المنطقة بفضل تقدم التصنيع الدفاعي ايران: أمسينا أقوى بلد في المنطقة بفضل تقدم التصنيع الدفاعي

ماكرون: عصر الهيمنة الغربية في العالم سينتهي ماكرون: عصر الهيمنة الغربية في العالم سينتهي

بوتين: يوجد إجراءات إضافية في إدلب بوتين: يوجد إجراءات إضافية في إدلب

اطلاق صاروخ "زلزال 1" على معسكراً للتحالف السعودي غرب اليمن اطلاق صاروخ "زلزال 1" على معسكراً للتحالف السعودي غرب اليمن

الصحافة العبرية: الإسرائيليون يأخذون كل كلمة للسيد نصرالله بجدية تامة الصحافة العبرية: الإسرائيليون يأخذون كل كلمة للسيد نصرالله بجدية تامة

البحرين تعتبر العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا والعراق دفاعا عن النفس البحرين تعتبر العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا والعراق دفاعا عن النفس

طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

اجراء أمريكي جديد ضد السلطة الفلسطينية، فما هو؟! الوقت- كشفت القناة "العبرية السابعة"، مساء أمس، أن الإدارة الأمريكية أقدمت على اتخاذ إجراء جديد بحذف اسم "السلطة الفلسطينية" من موقعها الرسمي؛ في إطار بلورة خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

داوود أوغلو يرد على إردوغان: سأكشف أسراراً تجعل وجوه الكثيرين تسوّد الوقت- هدد رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو، يوم أمس الاثنين، االرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وزير خارجية البحرين: استهداف إيران وحلفائها دفاع عن النفس! في مواقف باتت معروفة، قام وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة باتهام إيران وحلفاءها بشن حرب على عدد من البلدان في المنطقة.

العميد سريع: طائرات "صمّاد 3" أصابت هدفاً عسكرياً في الرياض الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء أمس الإثنين، أن القوات اليمنية استهدفت موقعاً عسكرياً مهماً في العاصمة السعودية الرياض بعدد من طائرات "صمّاد ثلاثة".

روحاني: سنواصل تقليص التزاماتنا النووية إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية الوقت- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم في كلمة له خلال مراسم عرض منجزات الحكومة في مجال البنية التحتية

بغداد تدرس "إجراءات الدفاع عن السيادة" وواشنطن تنفي علاقتها بالهجمات الوقت- نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بيان لها صباح اليوم الثلاثاء،أكدت فيه أنه لا علاقة لها بالهجمات

حزب الله يعلن أن الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين كانتا تحملان متفجرات الوقت-كشف حزب الله في لبنان في بيان له صباح اليوم أنه بعد تفكيك الطائرة المسيّرة الأولى التي س

الجيش الايراني: أسلحتنا الدفاعية المتطورة مصممة وفقا للتهديدات الجيش الايراني: أسلحتنا الدفاعية المتطورة مصممة وفقا للتهديدات

العملة الايرانية تتعافى امام الدولار العملة الايرانية تتعافى امام الدولار

فرنسا: لم تكن لدينا نية لعقد لقاء بين ظريف وترامب فرنسا: لم تكن لدينا نية لعقد لقاء بين ظريف وترامب

الرئيس الايراني يكشف عن الخطوات التالية لزيارة ظريف لفرنسا الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لدينا اجتماع اليوم مع المسؤولين المعنيين بشأن نتائج زيارة ظريف لفرنسا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصحافة العبرية: الإسرائيليون يأخذون كل كلمة للسيد نصرالله بجدية تامة

لماذا أوقفت تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا؟ هل هي لعبة أمريكية تركية جديدة ؟ + خريطة ميدانية

البحرين تعتبر العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا والعراق دفاعا عن النفس

ماكرون: عصر الهيمنة الغربية في العالم سينتهي

بوتين: يوجد إجراءات إضافية في إدلب

اطلاق صاروخ "زلزال 1" على معسكراً للتحالف السعودي غرب اليمن

أهداف زيارة أردوغان إلى روسيا

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

كيف يمكن توجيه ضربة ثلاثيّة الأبعاد لنتنياهو؟

"مبين" سلاح إستراتيجي إيراني جديد؛ هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم أنه نوعاً من الطائرات بدون طيار؟ + صور

ايران: أمسينا أقوى بلد في المنطقة بفضل تقدم التصنيع الدفاعي

طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

خلفيات البيان المشترك السعودي الاماراتي بخصوص اليمن

التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

جولة أوروبية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.. ما هي الأهداف؟

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

أهمية العمليات العسكرية للجيش السوري في "إدلب".. هل تعتبر "خان شيخون" مفتاح النصر للرئيس "الأسد"؟ + خريطة

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

مواجهة إسرائيلية إيرانية في سماء سوريا ولبنان.. هل تنجح الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة تنامي النفوذ الإقليمي لإيران؟

الصحافة العالمية تكشف الصعوبات التي تواجه "الحلف العسكري البحري الأمريكي" في الخليج الفارسي

خطأ فادح لوزير الشؤون الإسلامية السعودي بافتتاح مسجد

البشير أمام المحكمة من جديد

ما هي احتمالية شنّ حرب ضد حماس في الفترة المقبلة؟

غضب عارم في فرنسا وبريطانيا جراء هذه الصورة!

هل ستنسحب القوات التركية من مدنية حماة السورية؟ + صور

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية

صاروخ "بركان 3"؛ كابوس جديد يقضّ مضاجع السعودية والإمارات

رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت

التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

تل أبيب تختبر نظام "السهم 3".. فما هي الأهداف والدوافع؟

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

إنجاز إيراني جديد في مجال القنابل الموجّهة بالأقمار الصناعية.. كيف تعمل هذه القنابل وما هي أبرز مميزاتها ؟ + صور

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

الرياضيون العرب ورفض التطبيع الرياضي..هل يركعون في نهاية المطاف للمساومات الإسرائيلية؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

"مبين" سلاح إستراتيجي إيراني جديد؛ هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم أنه نوعاً من الطائرات بدون طيار؟ + صور

الأربعاء 26 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
"مبين" سلاح إستراتيجي إيراني جديد؛ هل ينتمي إلى عائلة صواريخ كروز أم أنه نوعاً من الطائرات بدون طيار؟ + صور

مواضيع ذات صلة

"اقتدار 40".. يعرض أهم الإنجازات العسكرية التي حققتها الأيادي الإيرانية + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- انطلقت يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو وبرعاية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، فعاليات معرض"ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء والذي يستمر لغاية الأول من سبتمبر المقبل. ويتضمن المعرض العالمي مشاركة 817 شركة عالمية متخصصة بعالم الطيران المدني والعسكري و التكنولوجيا من بينها 635 شركة روسية و182 شركة أجنبية تمثل 29 بلدا حول العالم، حيث ستعرض تلك الدول أهم وأحدث ابتكاراتها وموديلاتها الجديدة من الطائرات المدنية والمقاتلات العسكرية وأسلحة الدفاع الجوي اضافة إلى منظومات الصواريخ والرادار المختلفة والمعدات العسكرية .ومن المتوقع أن يشهد المعرض الدولي "ماكس 2019" عرضا لأحدث الطائرات العسكرية والمدنية وسيتضمن المعرض أيضا عروضا مختلفة للطيران في سماء موسكو والتي ستقوم بها مختلف الدول والشركات وبرنامجا خاصا يتعلق بالطائرات المسيرة وطائرات من دون طيار. وفي هذا المعرض الدولي ازاحت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية يوم أمس الثلاثاء الستار عن طائرة "مبين" المسيرة الايرانية الحديثة. وتعد طائرة "مبين" المسيرة واحدة من احدث الطائرات من دون طيار ايرانية الصنع التي تم عرضها يوم أمس خلال معرض "ماكس 2019".

تعرفوا أكثر على "مبين"

يبلغ طول هذ السلاح الايراني الجديد حوالي 3 امتار ويزن 670 كغ، وهو قادر على حمل ما يبلغ 120 كغ من الانظمة والاجهزة الضرورية في تنفيذ المهام الموكلة اليه. كما يستطيع سلاح "مبين" التحليق على ارتفاع 45 الف قدم لفترة 45 دقيقة دون توقف، وتبلغ سرعة هذا السلاح كحد اقصى 900 كم في الساعة. ان هذا السلاح مزود بمقطع راداري منخفض جدا ولديه القدرة على التخفي من أنظمة الرادار، وفي الجزء الاول من الهيكل يمكن تثبيت أنواع من الرؤوس الحربية يصل وزنها الى 120 كلغم.

صاروخ كروز "مبين" في غرفة إيران في معرض ماكس 2019

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هناك نقطة مهمة حول هذا الصاروخ الانتحاري أو الطائرة بدون طيار وهي الرأس الحربي خفيف الوزن تقريبًا الذي يتمتع به هذا السلاح، مما يشير إلى أن المصممين الإيرانيين عملوا على رفع دقة هذا السلاح، وعملوا أيضا على تقليل وزن رأسه الحربي وذلك لأنه عند الجمع بين هاتين الصفتين سوف يتم تجنب الآثار الجانبية. لقد أظهرت التجربة في الاحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" الارهابي أو "جبهة النصرة" الارهابية كانت تبذل الكثير من الجهود للاختباء في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، مما جعل الامر صعباً للغاية على قوات محور المقاومة على كشف اولئك الارهابيين والقضاء عليهم، ولهذا فلقد قامت السواعد الايرانية بالمضي قدما نحو تصميم سلاح ذو دقة عالية وخفيف لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تلك الجماعات الارهابية التي تنتشر في الكثير من المناطق السورية والعراقية. بالطبع، لم يتم تقديم معلومات كاملة حول نوع هذا السلاح، ولكن قد تم ذكر حقيقة أنه يمكن أن يحمل مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية. وحول هذا السياق، تجدر الاشارة الى تقرير صادر عن معهد روسي للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "الطائرات المسيرة في الشرق الاوسط"، حول الدول الاقليمية المتقدمة في المجالات التقنية مثل ايران، وتركيا؛ والذي يؤكد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم سنوات عديدة من الحظر الذي طال المجالات المختلفة بما فيها القوة الجوية في هذا البلد، لكنها تمكنت وبصورة مستقلة من تطوير صناعة الطائرات المسيرة لديها واستخدامها ضد الجماعات الارهابية في العراق وسوريا.

هذا ونقلت وكالة روسية بأن نائب وزير الدفاع الإيراني، "عبد الكريم بني طرفي"، أعلن أمس الثلاثاء، أن إيران وروسيا تتفاوضان لصناعة طائرات مروحية بشكل مشترك، وأن ايران ستبحث شراء طائرات مدنية من روسيا خلال فعاليات معرض "ماكس-2019". وقال "بني طرفي": "في معرض ماكس هذا العام سنعرض مروحيات تدريبية وأخرى للنقل... لدينا تطور كبير في صناعة المروحيات، ونسعى لعمل شيء جديد في هذا المجال مع روسيا. هناك منافسون كثر يمكننا أن نقوم معهم بصناعة مشتركة، لكننا نرجح أن تكون روسيا شريكنا في هذا المجال. نحن نتفاوض حاليا مع موسكو حول صناعة طائرات مروحية بشكل مشترك". وعما إذا كان لدى إيران الرغبة في شراء طائرات غير عسكرية من روسيا، قال "بني طرفي": "بالطبع، روسيا هي إحدى الدول التي ترغب إيران بالتعاون معها في مجال الطائرات المدنية. هناك منافسة دولية كبيرة في هذا المجال، لكن على ما يبدو أن العقوبات قد شكلت حاجزا وعائقا أمام الشركات الروسية، لكننا ما زلنا نتفاوض وسنبحث شراء طائرات مدنية من روسيا مع الشركات الروسية في معرض "ماكس"

هل "مبين" من نسل طائرات كرار المسيرة ؟

عند إلقاء نظرة فاحصة على هيكل وشكل السلاح نكشف بعض النقاط المثيرة للاهتمام وهنا يبدو أن صاروخ كروز الإيراني لديه تشابه لا يمكن إنكاره مع طائرة كرار المسيّرة الهجومية ويكشف تصميم الخوذات الخلفية لهذه الطائرة بدون طيار عن تشابهها مع تصميم طائرة كرار المسيّرة. في الواقع، تعتبر طائرة كرار المسيرة واحدة من أولى تجارب إيران في تطوير الطائرات ذات المروحة النفاثة، ونظراً لأن الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز لها عدد من الخصائص المشتركة، فيمكن استخدامهما لتطوير بعضها البعض. لهذا السبب، يمكن اعتبار "مبين" سلاحًا تكتيكيًا يمكن إطلاقه من قاذفات برية ويمكن إطلاقه من على الطائرات الهجومية التابعة لقوات الجيش الجوية وبالنظر إلى المدى الذي يستطيع هذا السلاح الوصول إليه، يمكن اعتبار "مبين" خيارًا مثاليًا للتعامل مع القوات العابرة للحدود الموجودة حول إيران لأن الجمع بين الحجم الصغير والسرعة العالية والمنطقة المُستعرضة المنخفضة يجعل "مبين" مثاليًا لمثل هذه العمليات العسكرية. ومن النقاط المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها حول هذا الصاروخ هو أن ما تم عرضه في معرض ماكس الروسي كان نسخة طبق الأصل، وأن المنتج النهائي والعملي التي سيتم تسليمها للقوات المسلحة سيكون مختلفاً في التصميم والأبعاد عن ذلك السلاح الذي تم عرضه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سلاح مبين صاروخ طائرة مسيرة معرض ماكس موسكو انجازات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة