وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

الوقت- بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء إن طهران لا تسعى لزيادة التوتر لكن ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له القانون الدولي.

واوردت "رويترز" ان ظريف ادلى بهذه التصريحات في يوكوهاما قرب طوكيو في مستهل اجتماعه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال الوزير الإيراني ”مثلما قال رئيسنا فإننا لا نسعى مطلقا لزيادة التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه بموجب القانون الدولي“. ويزور وزير الخارجية الايراني اليابان في اطار جولة آسيوية بدأها من الصين ويختتمها بماليزيا.

يذكر ان ظريف زار خلال الفترة الاخيرة العديد من الدول للتشاور بشان العلاقات الثنائية والامن في المنطقة والاتفاق النووي واهم القضايا الاقليمية والدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

وشملت زيارات وزير الخارجية الايراني قطر والكويت والدول الاسكندنافية؛ فنلندا والسويد والنرويج، ومن ثمن فرنسا (مرتين) واخيرا الجولة الاسيوية الراهنة.