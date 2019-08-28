التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران

الوقت- شدد وزير التجارة الداخلية السوري عاطف نداف على ضرورة أن تبذل القطاعات الخاصة في ايران وسوريا جهودها الرامية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وبين نداف، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مشترك لاعضاء الغرف التجارية الايرانية والسورية في دمشق، ايران وسوريا بلدان صديقان وشقيقان وينبغي تمتين اواصرهما عبر تنمية مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بينهما.

وأعرب عن ترحيبه للمقترحات المقدمة خلال الاجتماع، وأمله بوضع مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران وسوريا حيز التنفيذ مايرفع حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وفي ذات السياق اشار رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين سوريا وايران عمران شعبان الى التعاون الوطيد بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعياً الى تنمية التبادل وازالة العقبات التجارية بينهما.

ويشار الى أن اجتماعا مشتركا بين اعضاء غرفتي التجارة الايرانية والسورية قد انعقد اليوم الاربعاء في دمشق بمشاركة وزير التجارة الداخلية السوري عاطف نداف والسفير السوري في ايران عدنان محمود والسفير الايراني في سوريا جواد ترك ابادي ورئيس اللجنة الاقتصادية الايرانية - السورية المشتركة حسن دانايي فرد وأعضاء لجنة الصناعة في البرلمان الايراني.