بوتين: يوجد إجراءات إضافية في إدلب

الوقت- بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إجراءات إضافية ستتخذ لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا والقضاء على بؤر الإرهاب هناك بالتعاون مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

واضاف بوتين، في مؤتمر صحفي عقده مع أردوغان عقب محادثات جرت بينهما امس الثلاثاء، إنهما أوليا اهتماما خاصا خلال اللقاء لقضية سوريا، مؤكدا اتفاقهما على "ضرورة التركيز على إرساء الاستقرار على الأرض في البلاد والتسوية السياسية".

وتابع: إن الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، تثير قلقا متزايدا لدى كل من روسيا وتركيا، لافتا إلى أن "المجموعات الإرهابية" هناك تواصل هجماتها على مواقع الجيش السوري بل القوات الروسية.

وأكد بوتين: "حددنا مع الرئيس التركي الإجراءات الإضافية المشتركة للقضاء على بؤر الإرهاب في إدلب وتطبيع الأوضاع في هذه المنطقة وفي سوريا على وجه العموم". ونوه الى: "تحدثنا مع الرئيس اليوم حول هذا الموضوع بشكل مفصل، وتوصلنا إلى تفاهم حول ما يمكننا القيام به لحل هذه القضايا وكيف سنفعل ذلك".

وشدد على أن الطرفين "ينطلقان من المبدأ الثابت للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها إضافة إلى ضرورة منع تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ". من جهة أخرى، أشار بوتين إلى أن محادثات أستانا "أكثر منصة فعالية لتسوية الأزمة السورية"، وذكر في هذا السياق أنه سيتوجه في أواسط سبتمبر المقبل إلى أنقرة للمشاركة في قمة الدول الضامة لهذه العملية بين روسيا وتركيا وإيران.

كما أكد الرئيس الروسي استمرار العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، معربا عن أمله في انطلاق أعمالها في جنيف قريبا.