الصحافة العبرية: الإسرائيليون يأخذون كل كلمة للسيد نصرالله بجدية تامة

الوقت- بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن كيان العدو يأخذ تهديدات حزب الله على محمل الجد. وفي مقال نُشر اليوم قال الصحيفة أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل أن تكون "إسرائيل" قد تعلمت أيضًا بعض الدروس من التجارب الأميركية ، وبالتالي أن تكون مستعدة لمواجهة أي تهديد يحضر له نصرالله، فالإسرائيليون يأخذون كل كلمة مما قاله نصرالله بجدية تامة".

وكشفت الصحيفة العبريّة عن أنّ السيّد حسن نصر الله، لا يكذِب بتاتًا، مُشدّدّةً في الوقت عينه على أنّ هذا التقدير هو مصدر إجماع لدى جميع الأجهزة الأمنيّة في كيان الاحتلال الإسرائيليّ، التي تتعقّب تحركات السيّد نصر الله وتُحاوِل سبر أغوار شخصيته، مُضيفةً في الوقت عينه أنّ الفرضيّة السائدة في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تؤكّد على أنّ نصر الله سيبحث عن هدفٍ عسكريٍّ حيويٍّ في شمال إسرائيل لضربه، كما وعد كردّ فعلٍ على الضربات الإسرائيليّة ضدّ حزب الله في سوريّة ولبنان.

ولكن مع أنّ إسرائيل، كما يُستشف من التسريبات للإعلام العبريّ، على استعدادٍ لتلقّي الضربة وإغلاق الملّف مع حزب الله آنيًا، إلّا أنّا حذّرت، كما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، نقلاً عن المصادر الأمنيّة عينها، حذّرت من أنّه إذا قام نصر الله بـ"كسر قواعد اللعبة" في ردّه المؤكّد، فإنّه لن تكون أمام تل أبيب فرصةً إلّا الردّ على عملية حزب الله، الأمر الذي سيقود إلى حربٍ شاملةٍ في منطقة الشرق الأوسط، ولذا، أضافت المصادر، فإنّ الحرب بين إسرائيل وحزب الله بحاجةٍ إلى أعصابٍ من حديدٍ، كي لا تُكسَر الأواني وتندلِع حرب الشمال الأولى، وربمّا الأخيرة.