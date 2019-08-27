طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

الوقت- بين المتحدث باسم السلطة القضائية "غلام حسين اسماعيلي" انه تم اصدار حكم بالسجن لمدة 12 سنة على شخصين بعد ادانتهما بالتجسس لمصلحة جهاز الموساد الاسرائيلي.

ونوه اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان "علي جوهري" هو جاسوس صهيوني ومرتبط بجهاز الموساد واقام اتصالات واسعة في مختلف البلدان، حتى انه سعى الى اكتساب جنسية الكيان الصهيوني، ويعمل في مجال انشاء الانفاق والبناء، وحكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة التجسس.

كما اشار الى اتهامات وإدانة "أنوشه آشوري"، التي تحمل جنسية مزدوجة وتحمل الجنسية البريطانية، وقال: ان هذه المرأة مرتبطة بجهاز الموساد ونقلت الكثير من المعلومات من البلاد، وتم الحكم عليها بالسجن 12 عاما بتهمة التجسس.

واضاف المتحدث باسم السلطة القضائية: قبل شهر ، وعلى هامش اجتماع المسؤولين تم طرح قضايا امنية بالعناصر المرتبطة ببريطانيا ، وتم البت بملف "ارس أميري" في مجال التغلغل الثقافي من قبل محكمة الثورة، وصدر الحكم عليه بالسجن 10 اعوام، وحرمانه لمدة عامين من مزاولة الانشطة المدنية في البلاد، وهو الآن يقضي عقوبة السجن.