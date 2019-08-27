وزير خارجية البحرين: استهداف إيران وحلفائها دفاع عن النفس!

في مواقف باتت معروفة، قام وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة باتهام إيران وحلفاءها بشن حرب على عدد من البلدان في المنطقة.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال الوزير البحريني إن استهداف وتدمير حرس الثورة الإسلامية وحزب الله والحشد الشعبيّ العراقي وأنصار الله في اليمن وغيرهم يعدّ دفاعاً عن النفس، مضيفاً إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يؤكّد حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء، وفق تعبيره.

وبأقل من أسبوع هاجم الاحتلال الإسرائيلي أهدافاً في قرية عقربا جنوب دمشق. أما في لبنان فانفجرت طائرة مفخخة في في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتم إسقاط طائرة أخرى مسيرة.

كما استهدفت "إسرائيل"يوم أمس موقعاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة في بلدة قوسايا في البقاع الأوسط اللبناني، ناهيك عن الاستهدافات العديدة لمخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مناطق متفرقة بالعراق ولعناصر من أبناء الحشد.