الجيش الايراني: أسلحتنا الدفاعية المتطورة مصممة وفقا للتهديدات

الوقت- اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي بان ايران اعدت اسلحة دفاعية متميزة ومتطورة بما يتناسب مع التهديدات وقد تم الكشف عن معظمها.

وقال اللواء موسوي خلال مراسم تفقد منظومة باور 373 للدفاع الجوي ومعرض انجازات الصناعات الدفاعية بانه على دراية بقدرات الصناعة الدفاعية وما حققته من تقدم، مؤكدا ان قدرة علمائنا الشباب في وزارة الدفاع أعلى بكثير مما رأيناه أو ما جرى انتاجه في مختلف المجالات .

واوضح انه تم إعداد أسلحة دفاعية متميزة جدا ومتطورة تتناسب مع التهديدات وتم الكشف عن معظمها وبعضها باتت في أيدي القوات وجميعها دخلت الخدمة.

وأكد أن روح التفانی لدى الشباب الایرانيين والتضحية بالنفس وطموحاتهم الكبيرة وهمتهم العالية المتاصلة فيهم ستزيد من بركات عملنا ، بحيث اننا شهدنا في هذه السنوات الاخیرة كيف تم طي المسافات الشاسعة مع باقي الدول على وجه السرعة .

وبين اللواء موسوي انه ومن اجل انتاج منظومة باور 373 التي تعد آخر انتاج لوزارة الدفاع حتى الآن ، تم رصد واحصاء کافة التهديدات الجوية وجرى اخذها بنظر الاعتبار فی إنتاج سلاح استراتيجي قوي ومطمئن وسلمناه للجيش.

شدد اللواء موسوي أننا شهدنا اليوم سلسلة من المنتجات الدفاعية التي تم تطويرها والكشف عنها بحیث باتت لدينا انواع الاسلحة اللازمة لمعالجة شتى التهديدات الجوية للبلاد.