فرنسا: لم تكن لدينا نية لعقد لقاء بين ظريف وترامب

الوقت- قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن بلاده لم يكن لديها أي نية لترتيب لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين بأن فرنسا لم تكن تعتزم ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.

وردا على سؤال لشبكة "سي إن إن" عما إذا كان هناك أي حافز لحضور ظريف في مقر عقد قمة مجموعة السبع ، قال: "لا ، لم تكن هناك نية لعقد مثل هذا الاجتماع (بين ترامب وزاريف)".

وقام ظريف امس بزيارة غير معلنه إلى بياريتس ، حيث التقى بمسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين.