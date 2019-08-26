هل "اسرائيل" مستعدة لتحمل تبعات توسیع جبهات الحرب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 24 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد" الوقت- أسابيع قليلة تفصلنا عن انعقاد الدورة الجديدة من مؤتمر "الافق الجديد" في العاصمة اللبنانية "بيروت"، حيث سيتضيف المؤتمر على الرغم من المضايقات الأمريكية العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ...

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟ الوقت- لقد أدت العملية العسكرية على مدينة "إدلب" والهجوم على القافلة العسكرية التركية في شمال سوريا إلى زيادة ردة فعل الجانب التركي، وهنا يجب إلقاء نظرة على اتفاق "سوتشي" وللاتفاقيات الدولية لمعرفة ما إذا كان من حق دمشق القيام بذلك أم لا ؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟ الوقت- أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة "إدلب" وزيادة دعم "أنقرة" للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، قد زاد من خطر وقوع اشتباكات حقيقية وواسعة بين الجيش التركي والجيش السوري وحتى مع القوات الروسية الحليفة للجيش السوري.

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

أخبار

الرئيس الايراني يكشف عن الخطوات التالية لزيارة ظريف لفرنسا

الرئيس الايراني يكشف عن الخطوات التالية لزيارة ظريف لفرنسا

الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لدينا اجتماع اليوم مع المسؤولين المعنيين بشأن نتائج زيارة ظريف لفرنسا.

شركة مفلسة ومطالبات للحريري والسعودية بمستحقات مالية شركة مفلسة ومطالبات للحريري والسعودية بمستحقات مالية

ايران تكشف الاقاويل عن الرغبة للقاء الأميركيين ايران تكشف الاقاويل عن الرغبة للقاء الأميركيين

الحشد الشعبي يتوعد القصف الصهيوني بالقائم سيكون قاصما الحشد الشعبي يتوعد القصف الصهيوني بالقائم سيكون قاصما

استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بعسير استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بعسير

الحرس الثوري يسدل الستار عن مناورات برية شمال غرب ايران الحرس الثوري يسدل الستار عن مناورات برية شمال غرب ايران

الكشف عن خطة طائفية خطيرة للمنامة الكشف عن خطة طائفية خطيرة للمنامة

ابين تعلن النفير العام في وجه القوات الإماراتية! الوقت- قالت رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، الشيخ وليد الفضلي، أن قبائل محافظة أبين، أعلنت النفير العام لمواجهة الانفصاليين المدعومين من دولة الإمارات، الحليف الأقرب للسعودية.

خطأ فادح لوزير الشؤون الإسلامية السعودي بافتتاح مسجد الوقت- تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت مقطع مصور، لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحمل شهادة الدكتوراه، وهو يتلو آية قرآنية بشكل خاطئ أثناء افتتاح جامع "فخر المسلمين" في جمهورية الشيشان.

"الإندبندنت": أسئلة خطيرة حول الحكم القمعي لحاكم دبي! الوقت- نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مساء أمس تقريراً قالت فيه إن

ملكة بريطانيا تشتكي من ترامب! الوقت-اشتكت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمام رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من أن العشب في الحديقة بقصر باكنغهام تضرر بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح الوقت- قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار جنوبي البلاد.

سقوط طائرة استطلاع مسيرة وتحطم أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت الوقت- قالت وكالة رويترز، مساء أمس إن طائرة استطلاع مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي الوقت- تمكنت الدفاعات الجوية السورية قبيل منتصف ليل أمس من التصدي لعدوان إسرائيلي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر! الوقت-أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، صباح اليوم السبت، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقته

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن! الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

البشير أمام المحكمة من جديد الوقت- عرض الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، صباح اليوم السبت، مرة أخرى أمام المحكمة بتهم الفساد على خلفية قضية "الثراء الحرام".

ترامب: على الشركات الأميركية البحث عن بديل للسوق الصينية فوراً! الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الشركات الأميركية إلى البحث فورا عن بديل للسوق الصينية

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن! الوقت-نشرت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم بياناً أعلنت فيه توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه.

ظريف: إيران لن تتفاوض مجدّداً حول الاتفاق النووي الوقت- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الجمعة، أن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ازاء الاتفاق النووي الايراني تسير في الاتجاه الصحيح.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غايات نتنياهو من تبنّي الهجوم الأخير على "دمشق"

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

رصاصة الرحمة للإرهابيين.. حصار لنقطة المراقبة التركية "مورك" + خريطة ميدانية

الكشف عن خطة طائفية خطيرة للمنامة

استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بعسير

"ربیع العملیات".. قلب الضفّة ينبض مقاومة

هل "اسرائيل" مستعدة لتحمل تبعات توسیع جبهات الحرب؟

الرئيس الايراني يكشف عن الخطوات التالية لزيارة ظريف لفرنسا

الحرس الثوري يسدل الستار عن مناورات برية شمال غرب ايران

شركة مفلسة ومطالبات للحريري والسعودية بمستحقات مالية

ايران تكشف الاقاويل عن الرغبة للقاء الأميركيين

الحشد الشعبي يتوعد القصف الصهيوني بالقائم سيكون قاصما

القوات اليمنية تسقط الطائرة المسيرة "إم كيو 9" الأمريكية؛ إنجازات دفاعية ثورية تحققها الايادي اليمنية + صور

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة

البشير أمام المحكمة من جديد

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن!

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

أول لقاء لرئيس الوزراء البريطاني الجديد مع عمالقة أوروبا.. هل سيحقق النصر أم الهزيمة؟

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر!

الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع فوق أحد مواقعه في حزام بغداد

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت

محادثات السلام الأفغانية وانعكاساتها الكبيرة علی قضية كشمير

تقرير: زيادة معدل هجمات البرمجيات المالية الخبيثة خلال 2019

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات

بالصور...كيم جونغ اون يرد على التدريبات الامريكية الكورية الجنوبية بتجربة صاروخ جديد

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

السفير الإيراني في لندن: على بريطانيا الإفراج عن الناقلة "غريس 1" بأسرع وقت

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

هل "اسرائيل" مستعدة لتحمل تبعات توسیع جبهات الحرب؟

الإثنين 24 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
هل "اسرائيل" مستعدة لتحمل تبعات توسیع جبهات الحرب؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كيان الاحتلال الاسرائيلي في متاهة جديدة نتيجة مغامرات صبيانية أهدافها واضحة ومعلومة لكن نتائجها مجهولة وقد تكلف "نتنياهو" الكثير، خاصة بعد تهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالرد على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الضاحية الجنوبية.

نتنياهو لم يعترف فقط بالهجوم الذي نفذته طائرات بدون طيار على الضاحية الجنوبية، مقر "حزب الله"، بل اعترف أيضا بالهجوم على محيط "دمشق"، وأعلن مسؤوليته عن تفجيرات العراق.

اذا الكيان الاسرائيلي فتح النار على ثلاث جبهات، وكأنه يعلن استعداده لبدء حرب على هذه الجبهات الثلاث مجتمعة، وذلك لتحقيق عدة أهداف:

أولاً: على مستوى سوريا فشلت جميع المخططات الصهيونية والأمريكية لتفتيت سوريا واضعافها، وشكلت عودة تماسك الدولة السورية والجيش السوري على وجه التحديد، صدمة لكيان العدو، خاصة بعد استعادة السيطرة على غالبية مساحة البلاد، والتوجه حاليا نحو تحرير "ادلب"، اذ قطع الجيش السوري أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه، وكان هذا الامر كفيلا لحدوث انهيار نفسي لدى الجماعات الارهابية المسلحة التي لم تبخل "اسرائيل" في دعمها، وما الهجوم الأخير إلا محاولة فاشلة لإعطاء روح معنوية للارهابيين الذين ينهارون في "ادلب" ومحيطها.

ثانياً: في العراق استطاع الجيش العراقي والحشد الشعبي والكثير من الفصائل الاخرى استعادة السيطرة على كامل أراضي العراق وطرد الارهابيين منها، لاسيما تنظيم "داعش" الارهابي، وكل المحاولات الاسرائيلية والامريكية للحفاظ على تشرذم العراق باءت بالفشل، بفضل العراقيين أنفسهم والدول الداعمة لهم، وهذا لم يكن خبرا سارا بالنسبة للاسرائيليين الذين يخشون من تعاظم قوة "محور المقاومة" في سوريا ولبنان والعراق، لأن هذا الامر سيكون بمثابة صاعقة وضربة قاصمة لجميع المشاريع الصهيونية في المنطقة.

ثالثاً: لبنان هو الحلقة الاكثر تعقيدا بالنسبة لكيان العدو، لأن امريكا والدول الاوروبية وبعض الدول العربية، لم تستطع مجتمعة أن تنسف وحدة لبنان، وجميع المحاولات الغربية ةالاسرائيلية لاثارة فتنة في الداخل اللبناني واجهت الفشل، ولم يتمكن الصهاينة بجميع السبل الممكنة من توريط "حزب الله" في صراع داخلي مع بقية الاحزاب اللبنانية الاخرى، وبالتالي لم يعد هناك أمام هؤلاء سوى التدخل بشكل مباشر واستهداف مقرات "حزب الله".

هذا الاستهداف لن يمر دون رد بحسب ما صرح به الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم امس،  وهدد نصر الله إسرائيل بالرد على ما سماه الهجوم بطائرة انتحارية على هدف في ضاحية بيروت الجنوبية، واصفا ما حصل بأنه خطير جدا. واعتبر أن الهجوم خرق لقواعد الاشتباك، مؤكدا أن هذه العملية لن تمر مهما كلف الثمن.

رابعاً: يريد نتنياهو من خلال هذه الهجمات الثلاثة ان يقول انه لايزال قويا وقادرا على قيادة حرب تنتهي لصالح كيان العدو، وكأنه لا يعلم أن اعلان مثل هكذا حرب والبدء فيها سيكون بمثابة نهاية مستقبله السياسي.

ومع ذلك غامر نتنياهو لحشد الداخل الاسرائيلي ودفعه للتصويت له في الانتخابات المقبلة، إلا أن الداخل الاسرائيلي لاسيما المسؤولين الاسرائيليين انتفضوا في وجه نتنياهو واعتبروا ما قام به أمرا سيئا للغاية ويضر بأمن "اسرائيل"، لان الامور قد تنزلق في اي لحظة الى حرب اقليمية كبرى.

الامر الأهم من هذا ان الجبهة الداخلية الاسرائيلية غير مستعدة على الاطلاق لاي حرب مقبلة، اذ قال قائد الجبهة الداخلية، الجنرال أمير يدعي إنه في السنوات الاخيرة لم يحددوا في الجيش التغييرات في قدرات العدو على تهديد الجبهة الداخلية، وأن القيادة العامة تقريبا لم تأخذها في الحسبان من اجل الاستعداد لحالة الطواريء. في مقال نشر في المجلة العسكرية "بين الاقطاب" كتب يدعي بأن الجيش لم يستعد كما ينبغي "رغم توجهات التغيير في تهديد الجبهة الداخلية معروفة للجميع". وأن "الجبهة الداخلية كانت في عداد المفقودين مقارنة بباقي القيادات الاخرى". وحسب اقواله، منذ توليه منصبه حدث تغيير ما، لكن "الجبهة الداخلية ما زالت لم تحل كل المشاكل والطريق ما زالت طويلة".

وفي شهر آذار الماضي نشر مراقب الدولة تقرير عن اخفاقات خطيرة في استعداد الجبهة الداخلية للحرب: من بين امور اخرى وجد المراقب السابق يوسف شبيرا، أن الجبهة تعاني من نقص شديد في وسائل الانقاذ، وأن استعداد كتائب الاحتياط التي تتولى ذلك منخفضة وحتى متوسطة. ووجد أن الجيش الاسرائيلي لم يحل وضع القوة البشرية في كتائب الانقاذ منذ العام 1992، رغم تهديدات جديدة نشأت منذ ذلك الحين. في هذا الشأن يكتب الآن يدعي أنهم في الجيش عرفوا أن الحرب القادمة يمكن أن تشل أداء الجبهة الداخلية، ولكن المشكلة لم تطرح في تقدير الوضع الذي تم التدرب عليه في الجيش في مناورات حربية مختلفة". وهذا حسب قوله، لأن الجيش لم يفكر "بأي درجة يجب على الجبهة الاستعداد لاستبدال سلطات مدنية فاشلة". وهل "استعداد الجبهة لتحمل المسؤولية عن اخفاقات محتملة" لسلطات كهذه يمكنها أن "تتحول الى نبوءة تجسد نفسها".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نصر الله السيد حسن حسن نصرالله حزب الله لبنان سوريا العراق الحشد الشعبي مقالات بشار الاسد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة