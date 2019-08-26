الرئيس الايراني يكشف عن الخطوات التالية لزيارة ظريف لفرنسا

الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، لدينا اجتماع اليوم مع المسؤولين المعنيين بشأن نتائج زيارة ظريف لفرنسا.

وبينت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس روحاني، أشار اليوم في كلمة خلال زيارة معرض منجزات الحكومة في مجال تنمية البنية التحتية القروية، الى زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى فرنسا يوم امس، قائلا، كنا على اتصال بالسيد ظريف سواء قبل زيارته فرنسا او بعدها واليوم لدينا ايضاً اجتماع مع المسؤوليين المعنيين للبحث والتشاور حول ذلك.

وقال، من الممكن ان نسلك مساراً ننجح فيه 100 بالمئة او لا ننجح، ينبغي لنا القيام بعملنا، ففي المكان الذي يكون فيه احتمال النجاح ليس 90 بالمئة بل احتمال 10 او 20 بالمئة يجب ان نبذل جهودنا ونمضي الى الامام ولا يجب ان نفقد الفرص. واردف، نمر اليوم بظروف صعبة نتيجة ضغوط العدو وليس امامنا سوى تنمية البلاد وازدهار الانتاج ومزيد من التعاون. ونوه الرئيس روحاني الى ان ايران تواجه منذ عام اشد العقوبات الامريكية، قائلا، سنقف بوجه العقوبات ونتعامل بالمثل وسنقوم بتقليص تعهداتنا في مرحلتين ومن الممكن ايضاً ان نقوم بمزيد من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي.