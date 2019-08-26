شركة مفلسة ومطالبات للحريري والسعودية بمستحقات مالية

الوقت- قام موظفو شركة سعودي أوجيه بمطالبة السعودية في لبنان الأحد، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والسعودية، بمستحقاتهم المالية.

واعتصم العشرات من موظفي الشركة، التي أعلنت إفلاسها خلال يوليو/ تموز 2017، في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان، للمطالبة بتحصيل حقوقهم المتخلفة منذ أكثر من عامين. ورفع الموظفون المعتصمون لافتات، يدعون فيها السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقاتهم المالية، وأخرى يطلبون فيها من رئيس الحكومة سعد الحريري التدخل.

وكان الحريري يملك شركة البناء والمقاولات العملاقة المؤسسة في 1978، ورثها عن والده رفيق الحريري، وكان يعمل فيها عشرات آلاف الموظفين من مختلف الجنسيات، قبل إفلاسها قبل عامين، وإحالة ملفها إلى الحكومة السعودية. وينفذ موظفو سعودي أوجيه اللبنانيون اعتصامات ووقفات متكررة؛ تارة أمام السفارة السعودية، وتارة أخرى أمام منزل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وسط بيروت للمطالبة بمستحقاتهم المالية.