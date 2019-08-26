ايران تكشف الاقاويل عن الرغبة للقاء الأميركيين

الوقت- شدد المتحدث بأسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" انه ليست هناك رغبة للقاء الأميركيين، لافتا الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني الى باريس كانت بطلب من الحكومة الفرنسية ولا صلة لها بقمة مجموعة جي 7.

وتابع ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان اميركا فشلت في اضعاف قدرة ايران الدبلوماسية، والحكومة الايرانية وظفت كل قدراتها الدبلوماسية لتتمكن في المرحلة الاولى لمواجهة الحظر الاميركي اللاانساني الذي هو مصداق للارهاب الاقتصادي ، وفي المرحلة الثانية الحد من تداعياتها السيئة.

وفيما يخص زيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الى فرنسا أمس، اوضح ربيعي: ان زيارة وزير الخارجية ظريف لا صلة لها بقمة مجموعة قمة G7، وليست هناك اي رغبة في ايران للقاء الاميركيين، وليس لنا دور في المحادثات بين الفرنسيين والاميركيين، وهذه الزيارة لم تكن سرية، وتشير معلوماتنا أيضا الى أن الأميركيين كانوا على دراية بهذه الزيارة.

ووصف ربيعي زيارة ظريف الى فرنسا بأنها وسيلة لتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، مضيفا: ان الزيارة كانت مفيدة لتبادل وجهات النظر والآراء حول حزمة ماكرون في الاتصال الهاتفي مع الرئيس روحاني.