الحشد الشعبي يتوعد القصف الصهيوني بالقائم سيكون قاصما

الوقت- شدد القيادي في الحشد الشعبي هادي الجزائري، الأحد ، ان رد الهيئة سيكون وفق ما جاء بنقاط بيان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس بالرد على أي طيران غير مصرح به فوق مواقع الحشد.

وقال الجزائري ان الحشد الشعبي أحبط المخططات الأميركية الصهيونية في العراق والمنطقة مما جعل مواقعه عرضه للقصف الإسرائيلي عبر الطائرات المسيرة. وأضاف ان استمرار القصف لمواقع الحشد بالطائرات المسيرة يتطلب موقفا عاجلا وردنا سيكون حاسما، مبينا ان رد فصائل الحشد سيكون وفق ما جاء بنقاط بيان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهندي المهندس كونه يمثل القيادة الحقيقية للحشد الشعبي.

وتابع ان اي طيران يحلق فوق مقار الحشد سيعتبر طيرانا معاديا ما لم يمنح التصريح الرسمي من الحكومة بالتحليق. ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، امس الأحد، إلى اجتماعين طارئين لمجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشة تداعيات استمرار الاعتداءات الصهيونية على مقار الحشد الشعبي عبر الطائرات المسيرة، داعية الى إعطاء الضوء الأخضر للحشد الشعبي لضرب تلك الطائرات المسيرة.

وكان مصدر أمني أفاد، امس الأحد، باستشهاد عنصرين من قوات الحشد الشعبي بقصف للطائرات الصهيونية قرب الحدود العراقية السورية.

وحمل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، في وقت سابق، امريكا مسؤولية عمليات استهداف لمقار الحشد، عبر دخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية إلى العراق لـتنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية.