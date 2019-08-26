استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بعسير

الوقت- قام سلاح الجو المسير اليوم الأحد؛ بعملية هجومية واسعة واستهدف عدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وبین المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العملية الواسعة للطيران المسير استهدفت مبنى الاتصالات العسكرية فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر. وكان سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عمليات واسعة بطائرات قاصف 2k مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار.