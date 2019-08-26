الحرس الثوري يسدل الستار عن مناورات برية شمال غرب ايران

الوقت- بينت القوة البرية التابعة للحرس الثوري مناورات "الغدير" في مرتفعات محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران. وحسب بيان العلاقات العامة للحرس الثوري فان مناورات الغدير " نفذها مقر عمليات "حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية في المرتفعات الحدودية بمنطقة بورالان ماكو بمحافظة اذربيجان الغربية.

وتهدف هذه المناورات الى الارتقاء بمستوى المقاتلين وحرس الحدود في الجمهورية الاسلامية، وتدمير بقية مقرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة والمدعومة من قبل الاستكبار العالمي، وتطهير المناطق الشمالية الغربية من البلاد من وجود الاشرار المسلحين.

نوه العميد "محمد باكبور" قائد القوة البرية للحرس الثوري على هامش هذه المناورات: هذه مناورة حقيقية ، لأن الأرض والعدو والقوة القتالية فيها حقيقية.

ووصف واقع المناورات، قائلا: هناك العديد من المناورات تقام سنويا للأغراض التكتيكية والتدريبية من قبل القوة البرية للحرس الثوري، بالإضافة إلى هذا الهدف، فان مناورات "الغدير" هي على جدول الأعمال لتطهير المناطق الحدودية من احتمال وجود عناصر ارهابية معادية للثورة.

واختتم العميد باكبور قائلا: إن أمن حدود بلادنا مهم للغاية بالنسبة لنا ، وسنقف ضد أي تحرك يعرض أمن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية للخطر.