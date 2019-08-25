رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 23 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟ الوقت- لقد أدت العملية العسكرية على مدينة "إدلب" والهجوم على القافلة العسكرية التركية في شمال سوريا إلى زيادة ردة فعل الجانب التركي، وهنا يجب إلقاء نظرة على اتفاق "سوتشي" وللاتفاقيات الدولية لمعرفة ما إذا كان من حق دمشق القيام بذلك أم لا ؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟ الوقت- أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة "إدلب" وزيادة دعم "أنقرة" للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، قد زاد من خطر وقوع اشتباكات حقيقية وواسعة بين الجيش التركي والجيش السوري وحتى مع القوات الروسية الحليفة للجيش السوري.

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى إعلان المعارضة قبول استمرار الوجود العسكري السوداني في الحرب اليمنية أهم تنازل للسعودية والإمارات كداعمين رئيسيين للمجلس العسكري، لدفع الجيش لقبول تشكيل مجلس الحكم.

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران الوقت- إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران.

أخبار

ابين تعلن النفير العام في وجه القوات الإماراتية!

ابين تعلن النفير العام في وجه القوات الإماراتية!

الوقت- قالت رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، الشيخ وليد الفضلي، أن قبائل محافظة أبين، أعلنت النفير العام لمواجهة الانفصاليين المدعومين من دولة الإمارات، الحليف الأقرب للسعودية.

خطأ فادح لوزير الشؤون الإسلامية السعودي بافتتاح مسجد الوقت- تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت مقطع مصور، لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحمل شهادة الدكتوراه، وهو يتلو آية قرآنية بشكل خاطئ أثناء افتتاح جامع "فخر المسلمين" في جمهورية الشيشان.

"الإندبندنت": أسئلة خطيرة حول الحكم القمعي لحاكم دبي! الوقت- نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مساء أمس تقريراً قالت فيه إن

ملكة بريطانيا تشتكي من ترامب! الوقت-اشتكت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمام رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من أن العشب في الحديقة بقصر باكنغهام تضرر بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح الوقت- قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار جنوبي البلاد.

سقوط طائرة استطلاع مسيرة وتحطم أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت الوقت- قالت وكالة رويترز، مساء أمس إن طائرة استطلاع مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي الوقت- تمكنت الدفاعات الجوية السورية قبيل منتصف ليل أمس من التصدي لعدوان إسرائيلي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر! الوقت-أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، صباح اليوم السبت، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقته

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن! الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

البشير أمام المحكمة من جديد الوقت- عرض الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، صباح اليوم السبت، مرة أخرى أمام المحكمة بتهم الفساد على خلفية قضية "الثراء الحرام".

ترامب: على الشركات الأميركية البحث عن بديل للسوق الصينية فوراً! الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الشركات الأميركية إلى البحث فورا عن بديل للسوق الصينية

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن! الوقت-نشرت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم بياناً أعلنت فيه توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه.

ظريف: إيران لن تتفاوض مجدّداً حول الاتفاق النووي الوقت- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الجمعة، أن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ازاء الاتفاق النووي الايراني تسير في الاتجاه الصحيح.

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر في العراق الوقت- بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر وتشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار غرب العراق.

قائد الحرس الثوري الايراني: أمن الخليج الفارسي بيد ايران الوقت- شدد قائد قوات الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي، صباح اليوم السبت على أن “الأمن في الخليج الفارسي في يد الجمهورية الإسلامية الايرانية”.

الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية وأصابت أهدافها بنجاح الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصابت الصواريخ أهدافها بنجاح.

روحاني: سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه وذلك عبر الوحدة بين الحكومة والشعب والنخب وخاصة جيل الشباب.

المسير اليمني ينفّذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد! الوقت- نشر الصحفي والكاتب البريطاني ديفيد هيرست، صباح اليوم مقالا قال فيه إن للسعودية والإمارات "تاريخا في الاختلاف والتوتر بينهما"، في ظل انقلاب قوات مدعومة إماراتيا، على الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن.

صحيفة بريطانية: الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات لليمن! الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، صباح اليوم اليوم الجمعة، إن السعودية والإمارات ترفضان دفع معونات مالية ضرورية لليمن، الذي مزقته الحروب وتفشت فيه الأمراض والأزمات الإنسانية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حقوق الإنسان في البحرين.. تدمير المساجد الشيعية ومنع الطقوس الدينية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر!

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

"الإندبندنت": أسئلة خطيرة حول الحكم القمعي لحاكم دبي!

ملكة بريطانيا تشتكي من ترامب!

ابين تعلن النفير العام في وجه القوات الإماراتية!

هل ستنسحب القوات التركية من مدنية حماة السورية؟ + صور

سقوط طائرة استطلاع مسيرة وتحطم أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت

البشير أمام المحكمة من جديد

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

ترامب: على الشركات الأميركية البحث عن بديل للسوق الصينية فوراً!

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن!

خطأ فادح لوزير الشؤون الإسلامية السعودي بافتتاح مسجد

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

أهمية العمليات العسكرية للجيش السوري في "إدلب".. هل تعتبر "خان شيخون" مفتاح النصر للرئيس "الأسد"؟ + خريطة

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

عبداللهيان: إيران تتابع سياسة إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

محادثات السلام الأفغانية وانعكاساتها الكبيرة علی قضية كشمير

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

مسلسل تشيرنوبيل روسي للرد على النسخة الأمريكية

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية

أبو فاخر : عباس يعيش أزمة النيل من شرعيته .. وهناك تحالفات عسكرية وأمنية من البعض مع الكيان الصهيوني !!

تل أبيب تختبر نظام "السهم 3".. فما هي الأهداف والدوافع؟

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

غارات صاروخية وجوية ثقيلة في شمال سوريا.. هل بدأت معركة جديدة ضد الإرهابيين؟ + خريطة

جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

الأحد 23 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

الوقت- قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار جنوبي البلاد.

مواضيع ذات صلة

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

المسير اليمني ينفّذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار جنوبي البلاد.

وفي حديث له مع قناة الميادين يوم أمس، قال بن حبتور إن السعودية والإمارات أسستا أحزمة أمنية في أبين وعدن ولحج وميليشيات في شبوة وحضرموت والمهرة، لافتاً إلى أنهما متفقتان في الأمور العامة وتتباينان في اقتسام المصالح.

ولفت بن حبتور إلى أن لمديرية شبوة موقع مفصلي جغرافياً وديمغرافياً، ومن يسيطر عليها من الطرفين يضمن الجزء الأكبر من اليمن، مؤكداً الوقوف مع كل القوى المناهضة للاستعمار السعودي والإماراتي في الجمهورية اليمنية.

بدوره طالب رئيس المجلس الثوري للحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم لقيام جبهة وطنية ومجلس إنقاذ وطني جنوبي، موضحاً أن هناك مشاورات تشمل معظم الطيف الجنوبي بمختلف مكوناته لتأليف هذا المجلس.

إلى ذلك، رفض مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني محاولات الاحتلال الإماراتي السعودي فرض واقع جديد بقوة السلاح.

الحراك الجنوبي اعتبر أن تنصيب شخصيات كممثلين لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن ما يحدث في جنوب اليمن بداية وتمهيد لفتنة وصراعات أهلية "لطالما حذرنا منها".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية الامارات اليمن تحالف العدوان الجنوب عدن شبوة الحراك الجنوبي حسن باعوم عبد العزيز بن حبتور

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة