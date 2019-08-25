رئيس حكومة الإنقاذ الوطني: السعودية والإمارات متفقتان ولكنهما تتباينان في اقتسام المصالح

الوقت- قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار جنوبي البلاد.

وفي حديث له مع قناة الميادين يوم أمس، قال بن حبتور إن السعودية والإمارات أسستا أحزمة أمنية في أبين وعدن ولحج وميليشيات في شبوة وحضرموت والمهرة، لافتاً إلى أنهما متفقتان في الأمور العامة وتتباينان في اقتسام المصالح.

ولفت بن حبتور إلى أن لمديرية شبوة موقع مفصلي جغرافياً وديمغرافياً، ومن يسيطر عليها من الطرفين يضمن الجزء الأكبر من اليمن، مؤكداً الوقوف مع كل القوى المناهضة للاستعمار السعودي والإماراتي في الجمهورية اليمنية.

بدوره طالب رئيس المجلس الثوري للحراك الجنوبي حسن أحمد باعوم لقيام جبهة وطنية ومجلس إنقاذ وطني جنوبي، موضحاً أن هناك مشاورات تشمل معظم الطيف الجنوبي بمختلف مكوناته لتأليف هذا المجلس.

إلى ذلك، رفض مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني محاولات الاحتلال الإماراتي السعودي فرض واقع جديد بقوة السلاح.

الحراك الجنوبي اعتبر أن تنصيب شخصيات كممثلين لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن ما يحدث في جنوب اليمن بداية وتمهيد لفتنة وصراعات أهلية "لطالما حذرنا منها".