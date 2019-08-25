سقوط طائرة استطلاع مسيرة وتحطم أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت

الوقت- قالت وكالة رويترز، مساء أمس إن طائرة استطلاع مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما انفجرت طائرة ثانية قبل وصولها إلى الأرض.

ونقلت الوكالة العالمية عن مسؤول في حزب الله إن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها حيث سمع السكان دوي انفجار قوي، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها لحطام الطائرة، فيما لم يصدر بيان رسمي عن حزب الله حول الحادثة.

وقد تصدّر هاشتاغ #حزب_الله و #الضاحية_الجنوبية مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان منذ ساعات الفجر الأولى.

ويحتفل لبنان هذه الأيام بذكرى تحرير منطقة الجرود اللبنانية (الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا)، في جرود عرسال والقلمون الغربي وجرود رأس بعلبك والقاع عام 2017.