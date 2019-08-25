الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

الوقت- تمكنت الدفاعات الجوية السورية قبيل منتصف ليل أمس من التصدي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وأسقطت أغلبيتها قبل بلوغ أهدافها.

وذكر مصدر عسكري إنه “في تمام الحادية عشرة والنصف رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وتصدت الدفاعات الجوية خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسوريا والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنويات هذه التنظيمات المنهارة أمام تقدم الجيش.

بدوره ، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الأنباء عن غارات جوية قرب دمشق، وقال "أحبطنا هجمات لقوة القدس من الأراضي السورية".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن طائرات الجيش الاسرائيلي هاجمت أهدافاً في قرية عقربا جنوب دمشق.

وقال بيان الناطق باسم جيش الاحتلال إن "الجيش هاجم بواسطة طائرات حربية عدة أهدافٍ إرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق"، وأضاف "الهجوم تم ضد عناصر قوة القدس الإيرانية وميليشيات شيعية عملوا في الأيام الأخيرة على الإعداد لهجوم ضد أهدافٍ إسرائيلية من الأراضي السورية".

واعتبر بيان الناطق أن "الهجوم الذي أُحبط تضمّن التخطيط لإطلاق عدة طائرات مسيّرة ومسلّحة ضد أهدافٍ إسرائيلية".