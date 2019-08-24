كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين...وترامب يبرر!

الوقت-أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، صباح اليوم السبت، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما أطلقته بيونغ يانغ من قذيفتين مجهولتي الهوية بالقرب في إقليم هام كيونغ الجنوبي.

ورجحت الهيئة أن ما أطلقته بيونغ يانغ صاروخان قصيرا المدى، مضيفة أنهما حلقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم، بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.5 ماخ.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مشتركا حول القذيفتين للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوعية وغيرها.

ويعتبر هذا خامس إطلاق كوري شمالي من نوعه خلال شهر أغسطس وحده، والتاسع خلال العام الجاري.

ويرى الخبراء أن هناك إمكانية لإطلاق بيونغ يانغ واحدا من الأنواع الثلاثة لأسلحتها الجديدة التي أطلقت سلسلة منها منذ مايو الماضي.

وبلغ أقصى ارتفاع لما أطلقته كوريا الشمالية اليوم السبت 97 كلم، وهو أعلى ارتفاع من بين 9 تجارب صاروخية سابقة خلال العام الجاري.

وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه من الممكن أن يكون الشمال أطلق الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة، ولكنه من الصعب استبعاد احتمال أنه أطلق نوعا آخر من الصواريخ نظرا للارتفاع الكبير الذي وصل إليه.

وأفاد بأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

بدوره برّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجربة الصاروخية الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، قائلا إنها "لا تنتهك أي اتفاق".

وأضاف ترامب ، إن أمريكا تربطها "علاقة طيبة فعلا" بكوريا الشمالية وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "واضح جدا" معه.

وعن جونغ أون قال ترامب، إنه "يحب تجربة الصواريخ، ولم أتفق معه أبدا على تقييد الصواريخ قصيرة المدى".