اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

وبحسب مواقع التواصل فقد أثار تصريح ضاحي خلفان بأن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، سخطا واسعا من قبل مغردين سعوديين، اعتبروا أن نائب قائد شرطة دبي، يغرد بتوجيهات من حكومة بلاده.

وأوضح مغردون أن معركة عدن الحالية بين القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا، مقابل قوات "حكومة هادي الشرعية" الموالية للسعودية، قد تتصاعد وتيرتها بين البلدين مستقبلا.

وقال ناشطون إن ضاحي خلفان "شتم السعودية دون تسميتها" من خلال تغريداته الأخيرة، وهو ما أحدث ردة فعل ساخطة.

ورفض ناشطون سعوديون، محاولة بعض الحسابات الشهيرة، اتهام قطر بالوقوف خلف الهاشتاغ، قائلين إن تغريدات ضاحي خلفان لا تحتاج إلى تفسير، أو تحريض من قبل أطراف أخرى.

واتت بعض التغريدات على الشكل التالي:

#ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة .. ظهر القليل القليل من حقدهم، قريباً ستبدأ الحملات الإماراتية المنظَّمة ضد السعودية. pic.twitter.com/TMVTkZJaNr

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 23, 2019

خلاص ترا طفشنا كل شي قطر ياخي الواحد لزوم يستوعب اللي ييصير ما يضحك على نفسه

— تركي الثبيتي (@_tturky) August 23, 2019

سيبك من الهاشتاق وش رأيك في تغريدات حارس البارات ومستشار بن زايد pic.twitter.com/wsQpu3IJaF

— محمد العالمي بطل كأس دوري سيدي ولى العهد حفظه الله (@kmmmm9999) August 23, 2019

زد عليها والمنبطحين امثالك يرقعون !! اعلم ياهذا اننا ندافع عن وطننا مالنا صلاح في قطر والأمارات .. فهمت ياقافط الوضع يامرقعاتي ..

— شويش الدوسري (@AldoosryShwish) August 23, 2019