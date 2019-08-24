موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 22 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟ الوقت- لقد أدت العملية العسكرية على مدينة "إدلب" والهجوم على القافلة العسكرية التركية في شمال سوريا إلى زيادة ردة فعل الجانب التركي، وهنا يجب إلقاء نظرة على اتفاق "سوتشي" وللاتفاقيات الدولية لمعرفة ما إذا كان من حق دمشق القيام بذلك أم لا ؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟ الوقت- أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة "إدلب" وزيادة دعم "أنقرة" للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، قد زاد من خطر وقوع اشتباكات حقيقية وواسعة بين الجيش التركي والجيش السوري وحتى مع القوات الروسية الحليفة للجيش السوري.

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى إعلان المعارضة قبول استمرار الوجود العسكري السوداني في الحرب اليمنية أهم تنازل للسعودية والإمارات كداعمين رئيسيين للمجلس العسكري، لدفع الجيش لقبول تشكيل مجلس الحكم.

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران الوقت- إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران.

أخبار

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

البشير أمام المحكمة من جديد الوقت- عرض الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، صباح اليوم السبت، مرة أخرى أمام المحكمة بتهم الفساد على خلفية قضية "الثراء الحرام".

ترامب: على الشركات الأميركية البحث عن بديل للسوق الصينية فوراً! الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الشركات الأميركية إلى البحث فورا عن بديل للسوق الصينية

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن! الوقت-نشرت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم بياناً أعلنت فيه توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه.

ظريف: إيران لن تتفاوض مجدّداً حول الاتفاق النووي الوقت- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الجمعة، أن مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ازاء الاتفاق النووي الايراني تسير في الاتجاه الصحيح.

انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر في العراق الوقت- بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر وتشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار غرب العراق.

قائد الحرس الثوري الايراني: أمن الخليج الفارسي بيد ايران الوقت- شدد قائد قوات الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي، صباح اليوم السبت على أن “الأمن في الخليج الفارسي في يد الجمهورية الإسلامية الايرانية”.

الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية وأصابت أهدافها بنجاح الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصابت الصواريخ أهدافها بنجاح.

روحاني: سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه وذلك عبر الوحدة بين الحكومة والشعب والنخب وخاصة جيل الشباب.

المسير اليمني ينفّذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير

اللواء سلامي: الأمن مستتب في الخليج الفارسي بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن الأعداء لن يتمكّنوا من زعزعة الأمن في الخليج الفارسي.

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد! الوقت- نشر الصحفي والكاتب البريطاني ديفيد هيرست، صباح اليوم مقالا قال فيه إن للسعودية والإمارات "تاريخا في الاختلاف والتوتر بينهما"، في ظل انقلاب قوات مدعومة إماراتيا، على الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن.

صحيفة بريطانية: الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات لليمن! الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، صباح اليوم اليوم الجمعة، إن السعودية والإمارات ترفضان دفع معونات مالية ضرورية لليمن، الذي مزقته الحروب وتفشت فيه الأمراض والأزمات الإنسانية.

غضب عارم في فرنسا وبريطانيا جراء هذه الصورة! الوقت- أثار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم أمس زوبعة من الانتقادات والتعليقات الغير مرحبة في فرنسا وبريطانيا جراء انشار صورة له وهو يضع قدمه على طاولة صغيرة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر "الإليزيه"

الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع فوق أحد مواقعه في حزام بغداد الوقت- قالت قوات الحشد الشعبي العراقي، صباح اليوم الجمعة، انها استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء الثاني عشر التابع لها.

الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة الوقت- قالت مصادر ميدانية سورية صباح اليوم الجمعة أن وحدات من الجيش السوري قد وصلت إلى محيط النقطة التركية بعد سيطرتها على كامل الجيب المحاصر وهروب المسلحين منها قبل سيطرة الجيش السوري على تل ترعي جنوب شرق إدلب.

مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة فلسطينية شمال رام الله الوقت-قتلت مجندة صهيونية واصيب اثنان آخران ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب من مستوطنة “دوليف” شمال رام الله بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه الوقت- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمته بمراسم إزاحة الستار عن المنظومة المحلية "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى إن هذه المنظومة أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة لمنظومة "اس 400".

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين اليوم الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

موقع استخباري يكشف معلومة مهمة متعلقة بقصف حقل الشيبة الوقت- كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباري، عن معلومة مهمة وجديدة متعلقة بالهجوم الذي شنّته حركة أنصار الله يوم السابع عشر من آب/أغسطس الحالي على حقل الشيبة النفطي السعودي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غضب عارم في فرنسا وبريطانيا جراء هذه الصورة!

سماء إيران في حماية "باور 373"

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

صحيفة بريطانية: الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات لليمن!

المسير اليمني ينفّذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط

مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة فلسطينية شمال رام الله

تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن!

روحاني: سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه

اللواء سلامي: الأمن مستتب في الخليج الفارسي بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية

ظريف: إيران لن تتفاوض مجدّداً حول الاتفاق النووي

الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع فوق أحد مواقعه في حزام بغداد

قائد الحرس الثوري الايراني: أمن الخليج الفارسي بيد ايران

الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة

المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والحساب المفتوح

الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية وأصابت أهدافها بنجاح

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

عودة اللاجئين السوريين بين الإجبار والاختيار

حقوق الإنسان في البحرين.. الشيعة البحرينيون مواطنون من الدرجة الثانية

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب

عبداللهيان: إيران تتابع سياسة إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية

أكبر عملية للطائرات اليمنية المسيرة.. أرامكو ضحية الموجة الأولى لتسونامي الردع

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

صاروخ "بركان 3"؛ كابوس جديد يقضّ مضاجع السعودية والإمارات

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

العلاقات الخارجية لحركة "حماس".. طريق وعرة لمواجهة الحصار والعقوبات

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

منظومة رادار "فلق".. إنجاز جديد لخبراء الصناعات العسكرية الإيرانية.. كيف تم تطوير هذه المنظومة وما هي أبر مميزاتها + صور

كشف المستور.. إرهاب الدولة السعودية والجرائم المخفية وراء الكواليس لـ"ابن سلمان"

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

السبت 22 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

اشتباك سعودي اماراتي هو الأول من نوعه بسبب اليمن!

الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

مواضيع ذات صلة

خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن

ضاحي خلفان يتهم قطر بزعزعة أمن المنطقة

من هو ضاحي خلفان المثير للجدل؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- انتشر وسم "ضاحي خلفان يسيء للمملكة"، قائمة الأكثر تفاعلا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية.

وبحسب مواقع التواصل فقد أثار تصريح ضاحي خلفان بأن "الذي يقاتل بجانب هادي يقاتل مع رجل غدر وخيانة"، سخطا واسعا من قبل مغردين سعوديين، اعتبروا أن نائب قائد شرطة دبي، يغرد بتوجيهات من حكومة بلاده.

وأوضح مغردون أن معركة عدن الحالية بين القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا، مقابل قوات "حكومة هادي الشرعية" الموالية للسعودية، قد تتصاعد وتيرتها بين البلدين مستقبلا.

وقال ناشطون إن ضاحي خلفان "شتم السعودية دون تسميتها" من خلال تغريداته الأخيرة، وهو ما أحدث ردة فعل ساخطة.

ورفض ناشطون سعوديون، محاولة بعض الحسابات الشهيرة، اتهام قطر بالوقوف خلف الهاشتاغ، قائلين إن تغريدات ضاحي خلفان لا تحتاج إلى تفسير، أو تحريض من قبل أطراف أخرى.

واتت بعض التغريدات على الشكل التالي:

#ضاحي_خلفان_يسيء_للمملكة .. ظهر القليل القليل من حقدهم، قريباً ستبدأ الحملات الإماراتية المنظَّمة ضد السعودية. pic.twitter.com/TMVTkZJaNr

تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 23, 2019

خلاص ترا طفشنا كل شي قطر ياخي الواحد لزوم يستوعب اللي ييصير ما يضحك على نفسه

تركي الثبيتي (@_tturky) August 23, 2019

سيبك من الهاشتاق وش رأيك في تغريدات حارس البارات ومستشار بن زايد pic.twitter.com/wsQpu3IJaF

محمد العالمي بطل كأس دوري سيدي ولى العهد حفظه الله (@kmmmm9999) August 23, 2019

زد عليها والمنبطحين امثالك يرقعون !! اعلم ياهذا اننا ندافع عن وطننا مالنا صلاح في قطر والأمارات .. فهمت ياقافط الوضع يامرقعاتي ..

— شويش الدوسري (@AldoosryShwish) August 23, 2019

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية اليمن الامارات ضاحي خلفان هادي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة