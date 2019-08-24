ترامب: على الشركات الأميركية البحث عن بديل للسوق الصينية فوراً!

الوقت-طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الشركات الأميركية إلى البحث فورا عن بديل للسوق الصينية، وأعلن أنه سيرد على قرار الصين فرض رسوم على منتجات أميركية في وقت لاحق اليوم.

وفي تغريدات له على تويتر ، علق ترامب قائلاً إن أميركا خسرت بـ"غباء سياسي" تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات.

واضاف إن "الصينيون سرقوا ملكيتنا الفكرية التي تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا ويريدون مواصلة ذلك، وأميركا ليست بحاجة إلى الصين وسيكون الوضع افضل بدونها".

وتابع ترامب أن المبالغ الضخمة "التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاما بعد آخر ينبغي أن تتوقف"، لافتاً إلى أنه طلب من كافة وسائل النقل الجوي رفض نقل أي أدوية أو شحنات من الصين.

وبالتزامن مع تدابير ترامب ضد الصين، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية انهيار مؤشرات الأسهم الأميركية بنسبة 1.5%.

بدورها ذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط توسع خسائرها بعد إعلان ترامب، وقالت إن المؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك يهبط أكثر من 400 نقطة. فيما يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليوان الصين.

وأضافت رويترز أن سعر الذهب للبيع الفوري يقفز حوالى 2% إلى الأونصة.