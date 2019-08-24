تبييض الأموال تدخل المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الى السجن!

الوقت-نشرت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم بياناً أعلنت فيه توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه.

وبحسب البيان الذي نشر على صفحتها الرسمية فان هذا القرار يأتي بعد شهر ونصف شهر من توجيه التهمة إليه وإلى شقيقه بتبييض أموال.

وقال المستشار السياسي للقروي، أسامة الخليفي، إن الشرطة اعتقلته في طريق العودة إلى تونس العاصمة. كما اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد باستهداف القروي.

من جهته، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إلى أن القروي سيظل مدرجاً في قائمة المترشحين ما لم يصدر حكم قضائي بحقه.

من جهة أخرى، أطلق المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبيد البريكي مبادرة، عبر الميادين، دعا فيها إلى اتفاق اليسار على مرشح واحد قوي. وفي مقابلة مع برنامج التونسية الرئاسية، تعهد البريكي بالانسحاب من السباق الرئاسي إذا اتفق اليسار على مرشح واحد.