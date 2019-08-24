انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر في العراق

الوقت- بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر وتشمل تطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار غرب العراق.

وجاء في بيان صدر عن نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ونقله موقع السومرية نيوز إن "العملية تشمل تفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار من بقايا فلول إرهابيي داعش بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة والأنبار والحشد الشعبي بدعم وإسناد من القوة الجوية وسلاح الجو العراقي".

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت في السابع من الشهر الماضي عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم إرادة النصر وشملت المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.