الدفاع الروسية: غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية وأصابت أهدافها بنجاح

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصابت الصواريخ أهدافها بنجاح.

وفي بيان لها قالت الوزارة إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولغوروكي" في بحر بارنتس، وأصابت أهدافاً في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.

وأوضح البيان أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.

وأكدت الوزارة أن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانغيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام أمريكا بتجربة لصاروخ مجنّح جديد، مؤكداً أن موسكو لن تنجرّ للدخول في سباق تسلح جديد.

هذا وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب أمريكا مؤخراً من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.